º£²ÆÈ¯Çä¡ª Æü»º¡Ö¿··¿¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¡×¤Ë¹¥´¶¿¨!? 16Ç¯¤Ö¤êÁ´ÌÌºþ¿·¤Ç¡ÖÁö¤ê¡×Ëá¤¤¤¿ºÇ¾åµé¥ß¥Ë¥Ð¥óÅÐ¾ì¤Ø Æü»º¼ÒÄ¹¡ÖÉ¾È½¤Ï¾å¡¹¡×
È¿¶Á¤Ï¡Ö¾å¡¹¡×·è»»²ñ¸«¤Ç¸ÀµÚ
¡¡Æü»º¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¡×¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò2026Ç¯²Æ¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìó16Ç¯¤Ö¤ê¤Îºþ¿·¤È¤Ê¤ë4ÂåÌÜ¤Ï¡¢Âè3À¤Âå¡Öe-POWER¡×¤äÅÅÆ°¶îÆ°4ÎØÀ©¸æµ»½Ñ¡Öe-4ORCE¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¡Ö¿··¿¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤È¤¤¤¦»Ô¾ì¤ò³«Âó¤·¤¿Æü»º¡Ö¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¡×¤¬¡¢Ä¹¤¤ÄÀÌÛ¤òÇË¤ê¤Ä¤¤¤Ë¿·À¤Âå¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ë¤Æ¡¢Æü»º¤Ï4ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿··¿¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤«¤éÌó15Ç¯¡¢¤Þ¤µ¤ËÂÔË¾¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø³«¤«¤é¿ô¥ö·î¤¬·Ð²á¤·¤¿2026Ç¯2·î12Æü¡¢Æü»º¤Î2025Ç¯ÅÙÂè3»ÍÈ¾´ü·è»»²ñ¸«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥µ»á¤Ï¿··¿¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾å¡¹¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤«¤é¤Î´üÂÔÃÍ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤Ï¥â¥Ç¥ë¥é¥¤¥Õ¸åÈ¾¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶¥¹ç¤È¤Ê¤ë¥È¥è¥¿¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡¿¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤ËÂÐ¤·ÈÎÇäÌÌ¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢Ìó16Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÁ´ÌÌºþ¿·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æü»º¤ÏºÆ¤Ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ß¥Ë¥Ð¥ó»Ô¾ì¤ÎÇÆ¸¢Ã¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡4ÂåÌÜ¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¹ë²Ú¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æü»º¤¬·Ç¤²¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö±¿Å¾¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤ÎºÆÄêµÁ¤Ç¤¹¡£
¡¡¿··¿¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤âÁö¤ë´¿¤Ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þºî¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Æü»º¤ÎºÇ¿·ÅÅÆ°²½µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢È¯ÅÅÀìÍÑ¤Î1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼VC¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖZR15DDTe¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÂè3À¤Âåe-POWER¡×¤òÅëºÜ ¡£¤³¤ì¤Ë4ÎØ¤Î¶îÆ°ÎÏ¤òåÌÌ©¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¡Öe-4ORCE¡×¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Ã¸ºÂ®»þ¤Î¼ÖÂÎÍÉ¤ì¡Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ë¤òÍÞÀ©¤·¡¢¾ï¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç²÷Å¬¤Ê»ÑÀª¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ï©ÌÌ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¸º¿êÎÏ¤ò¼«Æ°Ä´À°¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸åÀÊ¤Î¾è°÷¤Ë¶Ë¾å¤Î²÷Å¬À¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤ËÁà¤ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÁö¹ÔÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¡ÖThe Private MAGREV¡Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Þ¥°¥ì¥Ö¡Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ö°ÒÉ÷Æ²¡¹¡×¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4995mm¡ßÁ´Éý1895mm¡ßÁ´¹â1975mm¡Ê¿ôÃÍ¤ÏÆü»ºÂ¬ÄêÃÍ¡Ë¤È¤µ¤ì¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â°ì²ó¤ê³ÈÂç¡£
¡¡ÆÃ¤ËÁ´Éý¤ÈÁ´¹â¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ö¤òÎ¿¤°¥µ¥¤¥ºÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ²¡¹¤¿¤ë¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁÈ»Ò¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥°¥ê¥ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òºÎÍÑ¡£
¡¡åÌÌ©¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ÈÂç¤¤ÊÌÌ¹½À®¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜÅª¤ÊÈþ°Õ¼±¤ÈÀè¿ÊÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥µ¥¤¥É¤«¤é¸«¤ë¤È¡ÖµÕ¤¯¤Î»ú¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¤·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï»ë³ÐÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶õÎÏÆÃÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤È14.3¥¤¥ó¥Á¤Î¥â¥Î¥ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÇÛÃÖ¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥·¡¼¥È¤Î¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¸åÉô¤Ë¤Ï¸åÀÊÍÑ¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬È÷¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤âÁÛÄê¤·¤¿ÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¿··¿¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤ÎÈ¯Çä»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö½é¤Ï2026Ç¯ÅÙÆâ¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ç¤Ï2026Ç¯²Æ¤´¤í¤ÎÅÐ¾ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥ÉÅ¸³«¤ä²Á³Ê¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü»º¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡õ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡ÊNMC¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAUTECH¡×¤ÎÀßÄê¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢e-POWER¡ße-4ORCE¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤Áö¤ê¤Î²ÁÃÍ¡£
¡¡16Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ÖÆüËÜ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£