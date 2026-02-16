¤Þ¤À½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤NVIDIAÀ½¥Î¡¼¥ÈPC¡¢È¯ÇäÃÙ±ä¤¬¾·¤¯·üÇ°
NVIDIA¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤Ï¡¢ÁêÅö¤Î¥¬¥Á¥²¡¼¥Þ¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£Æü¤³¤Î¤´¤í¡¢CUDA¡ÊCompute Unified Device Architecture¡Ë¤Î¥¥ó¥°¡¢NVIDIA¤Ï¡¢2026Ç¯Ãæ¤Ë½é¤Î¼«¼ÒÀ½¥Î¡¼¥ÈPC¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·NVIDIA¤Ïº£¡¢AI¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¡¢¤Þ¤ºNVIDIA¤ÎPC¸þ¤±¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤¬¼ÂºÝ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À²¿¥«·î¤âÀè¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤¬¤¤¤Ä½Ð¤»¤ë¤Î¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢NVIDIA½é¤ÎCPU¡ÖN1¡×¤È¡ÖN1X¡×¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥ê¡¼¥¯¾ðÊó¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¬¡¢ÀèÆü¡¢NVIDIA¤ÎCEO¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¢¥ó¤Ï¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢UDN¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ì¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎMediaTek¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¿·¤·¤¤SoC¡ÊSystem on a Chip¡Ë¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖN1¡×¤Ï¡¢À¸»ºÀ½Å»ë¤Î¥Þ¥·¥ó¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¡¢¡ÖN1X¡×¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë´Ä¶¤Ç¤â¥²¡¼¥ß¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
N1¤Ï2026Ç¯¤òÆ¨¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡ÖN1X¡×¤ÏºÇ¿·¤ÎRTX 5050 GPU¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÀÇ½¤ò¡¢¤è¤êÄã¤¤¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ÍÌ¾¤Ê¥ê¡¼¥«¡¼¤Î¡ÖMoore¡Çs Law Is Dead¡×¤Ç¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÊ£¿ô¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢NVIDIA¤¬¿·¥Á¥Ã¥×¤ÎÈ¯Çä¤ò¤µ¤é¤ËÃÙ¤é¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î²Æº¢¤Þ¤Ç¤º¤ì¹þ¤à²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Digitimes¤Î¤è¤¦¤ÊÈæ³ÓÅª¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊó¶Ú¤«¤é¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î½Õ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¡ÖN1¡×ÅëºÜ¥Î¡¼¥ÈPC¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î¸å²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¤µ¤é¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢MWC¡¢Mobile World Conference 2026¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢N1¥Á¥Ã¥×¤Î±Æ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½ÕÈ¯ÇäÀâ¤ÏÄã¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²Æ¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¶¥¹ç¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÃÙ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¡©
º£Ç¯¤ÏAMD¤¬¥²¡¼¥ß¥ó¥°¸þ¤±¤Ë¿·¤·¤¤Ryzen AI Max¥Á¥Ã¥×¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢Intel¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ë¤ÏÀÇ½¤ÈÅÅÎÏ¸úÎ¨¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç°µÅÝÅª¤Ë¶¯¤¤¤·¡¢Panther LakeÅëºÜ¥Î¡¼¥ÈPC¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄã¾ÃÈñÅÅÎÏ¥Þ¥·¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°ÀÇ½¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á¤âÂçÉý¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NVIDIAÀ½APU¡ÊCPU¤ÈGPU¤Îµ¡Ç½¤òÅý¹ç¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¡¦¥×¥í¥»¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢ÃøÌ¾¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë@Huang514613¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Lenovo¤ÎLegion¤ª¤è¤ÓYoga¥·¥ê¡¼¥ºÀ½ÉÊ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢NVIDIAÀ½¥Á¥Ã¥×¤Î¤ß¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·¤·¤¤Dell Premium 16¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥¯¾ðÊó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Alienware¤âN1XÅëºÜ¥Î¡¼¥ÈPC¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤ËCES 2026¤Ç¤Ï¡¢Dell»±²¼¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤¬·ÚÎÌ¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥ÈPC¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀâÌÀ¤µ¤ì¤º¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤âNG¤Ç¤·¤¿¡Ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Þ¥·¥ó¤¬¼Âºß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¾Úµò¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤½¤Î»Ñ·Á¤¹¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¡£¤µ¤é¤ËÆ¿Ì¾¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢NVIDIA¤ÏWindows 11¤È¤Î¸ß´¹À¤äÂ¿¿ô¤Î¥Ð¥°ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£Ëè²ó¤ÎÈ¯Çä±ä´ü¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËRAM¤Î²Á³Ê¤¬µÞ·ã¤Ë¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¥³¥¹¥ÈÌäÂê¤¬¤µ¤é¤Ë°²½¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
N1¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤Þ¤ÀÁ´¤¯¤ï¤«¤é¤º
N1¥Á¥Ã¥×¤ÏARM¥Ù¡¼¥¹¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏRISC¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤äAMD¤¬¤Û¤ÜÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¿x86¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ÈÆ±Åù¤ÎÀÇ½¤ò¤è¤ê¹â¤¤ÅÅÎÏ¸úÎ¨¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ARM·Ï¥Á¥Ã¥×¥á¡¼¥«¡¼¤ÎQualcomm¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î·ÚÎÌ¥Î¡¼¥ÈPC¸þ¤±¤ËºÇ¿·¤ÎSnapdragon X2 Elite¤ª¤è¤ÓX2 Plus¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀÇ½¤Ï¹â¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢CUDA¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄNVIDIA¤ÎÀìÌçÀ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¶¥¹ç¤ò¾å²ó¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢NVIDIA¤«¤é²¿¤ÎÈ¯É½¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
AI¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸þ¤±¥Á¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÌÙ¤±¤·¤Æ¤¤¿NVIDIA¤Ç¤¹¤¬¡¢GPU²Á³Ê¤òÂÅÅö¤Ê¿å½à¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ÎÂÐ±þ¤Ï¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£PC¤ä¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢NVIDIA¤¬AI¥Ð¥Ö¥ë¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£NVIDIA¤Ï¡¢¤³¤ÎAI¥Ð¥Ö¥ë¤¬Êø²õ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
