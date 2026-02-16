¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡ÙÌÓÍøÍöÌò¡¦»³ºêÏÂ²ÂÆà¤¬³èÆ°µÙ»ß¡¢ÂåÌò¤Ï¡ØONE PIECE¡Ù¥Ê¥ßÌò¤Î²¬Â¼ÌÀÈþ
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬16Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÌÓÍøÍöÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë»³ºêÏÂ²ÂÆà¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£ÂåÌò¤È¤·¤Æ¡¢²¬Â¼ÌÀÈþ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØONE PIECE¡Ù¥Ê¥ß¤ÎÀ¼¤â¡ÄÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë²¬Â¼ÌÀÈþ
¡¡¡ÖTV¡¦·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥áÀ½ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡×¤Ë¤è¤ëÈ¯É½¤Ç¡ÖÌÓÍøÍöÌò¡¦»³ºêÏÂ²ÂÆà¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÌÓÍøÍöÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»³ºêÏÂ²ÂÆà¤µ¤ó¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êËÜºî¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»³ºê¤µ¤ó¤Î¤´ÂÎÄ´¤ò²¿¤è¤ê¤âÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢²óÉü¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»³ºê¤µ¤ó¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ËÈ¼¤¤¡¢²óÉü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÌÓÍøÍöÌò¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ²¬Â¼ÌÀÈþ¤µ¤ó¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Ê¤ª¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯3·î14ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡¢ÂåÌò¤Ç¤Î½Ð±é¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯¸ø³«Í½Äê¤Î·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¤ÎÂÄÅ·»È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤Ç¤Ë»³ºêÏÂ²ÂÆà¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¼ýÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½Äê¤É¤ª¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢»³ºê¤µ¤ó¤¬°ìÆü¤âÁá¤¯·ò¤ä¤«¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤ª²á¤´¤·¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤¸«¼é¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê¤ªÀ¼¤ÇÌÓÍøïð¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öº£¸å¤ÎÊüÁ÷¡¦À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬Â¼¤Ï3·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¼ç¤Ê½Ð±éºîÉÊ¤Ï¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¡Ê¥Ê¥ß¡Ë¡¢¡Ø¹È¤ÎÆÚ¡Ù¡Ê¥Õ¥£¥ª¡¦¥Ô¥Ã¥³¥í¡Ë¡¢¡Ø¥é¥Ö¡ú¥³¥ó¡Ù¡Ê¾®Àô¥ê¥µ¡Ë¤Ê¤É¡£
