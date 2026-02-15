タレント・モデルの本田紗来が、好きな男子にチョコを渡したバレンタインの不思議な結末を告白。共演者を困惑させた。

【映像】本田紗来の手作りクッキー＆ケーキ

2月14日に配信されたABEMA『恋髪オーディション』#2で、女性MC陣3人のバレンタインをテーマにスタジオトークを展開。本田は全て手作りしたというクマやイヌのクッキー、ケーキの可愛い詰め合わせを披露し、「お姉ちゃんに渡しました」と相手を明かした。

また、思い出のバレンタインについて問われると、「小学校2年生の時に、チョコを男の子にあげたことがあって」と説明。しかし、その子は転校することになり、ホワイトデーに「電話番号を書いた手紙をくれた」と続けた。

ところが、本田がその番号に電話すると、「この電話番号は現在使われておりません」と無情なアナウンスが流れたといい、スタジオには「えっ！？」と驚きの声が響いた。

お笑いコンビ・見取り図のリリーは「書き間違えたってこと？不思議な話やね」と腑に落ちない表情で、本田も「今でも不思議なんですけど」と首をかしげていた。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-popアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が審査員を務め、3月14日開催予定の『マイナビ TGC 2026 S/S』で初代グランプリが決定する。アイドルグループ ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣とタレントのなえなの、本田が“恋髪見届け人（MC）”を務め、全話のレギュラーゲストとしてリリー、第2話ゲストにプロフィギュアスケーターの織田信成が登場した。