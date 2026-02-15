2月7日、ときおり雪もパラつく都内の大型書店の近くに、何人ものスタッフに囲まれながら笑顔で談笑する俳優、池松壮亮の姿があった。

「この日は、池松さんの特集を組んだ雑誌『BARFOUT!』のお渡し会イベントが書店で開催されていました。抽選となったこの日のイベントには定員を大幅に超える申し込みが殺到したようで、私も抽選には落ちてしまいました。参加した人によると、当日来場していたのはほとんどが女性ファンで、池松さんはお渡しの際には思いの丈を伝えるひとりひとりに言葉を選びながら、真剣に受け答えをしていて『本当に誠実な人なんだな』と感じたということでした」（芸能記者）

子役として活動をはじめ、数々のドラマや映画に主演をしてきた実力派俳優の池松だが、ここにきて女性人気が急上昇しているという。

「NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で主演の仲野太賀さん演じる小一郎（豊臣秀長）の兄、藤吉郎（豊臣秀吉）役を熱演し、お茶の間での注目度は一段と上がっています。これまでの池松さんは第38回日本アカデミー賞で新人俳優賞を受賞した『愛の渦』や庵野秀明監督で話題となった『シン・仮面ライダー』など、どちらかといえば映画に軸足を置いてシリアスな役を中心に演じてきました。

それが今回の大河では一転し、仲野さんとのコミカルな掛け合いなど、“人たらし”秀吉をかつてない明るさで演じ、そのあどけない笑顔に釘付けになってしまうテレビの前の女性視聴者は多いようです」（同前）

今回のイベントでも、参加者のほとんどは女性だったことからその人気のほどがうかがえるが、2023年4月の本誌「FLASH」では、そんな池松と女優の河合優実（ゆうみ）の熱愛を報じている。2人は、2022年の映画『ちょっと思い出しただけ』での共演を機に交際へ発展。2025年11月の「FRIDAYデジタル」の報道によると、その後も2人は交際を継続し、現在は同棲状態にあるいう。

「河合さんは2025年にはNHK連続テレビ小説『あんぱん』で今田美桜さん演じるヒロインの妹役を好演し、さらに昨年だけで5本の出演映画が公開された売れっ子です。お互い多忙を極めるなかで少しでも2人の時間を作るために同棲を決めたのでしょう。『FRIDAYデジタル』では結婚間近とも報じられていましたが、池松さんは大河の撮影が続きますし、すぐにというのは難しいかもしれませんね」（同前）

天下人・秀吉を今後どう演じていくかとともに、二人の行く末も気になるところだ。