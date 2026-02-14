Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月14日は、SB-Cケーブル一体型で、ノートPCまで急速充電できるハイパワーモデルの、UGREEN（ユーグリーン）製モバイルバッテリー「Nexode Power Bank 20000mAh 67W PB550」がお得に登場しています。

UGREEN 67W 急速充電 モバイルバッテリー 20000mAh大容量 USB-Cケーブル一体型 ノートPCも充電可能 3ポート PD対応 シャオミ(Xiaomi)対応 ディスプレイ搭載 PSE認証済 国内航空機持ち込み可 iPhone17 Galaxy Android スマートフォン iPad Pro ノートPC MacBook Windows PC その他 PB550 5,933円 （26%オフ） Amazonで見る PR PR

ケーブル一体型で単一ポート最大67W出力とパワフルなUGREENの最新モバイルバッテリーが、26％オフで6,000円切りに！

単一ポート最大67W出力と20000mAh（定格容量72Wh）の大容量バッテリーが魅力のUGREEN（ユーグリーン）製モバイルバッテリー「Nexode Power Bank 20000mAh 67W PB550」が、現在、Amazonで26％オフ！ USB-Cケーブル一体型で、ノートPCまで急速充電できるハイパワーモデルですよ！

単一ポート最大67Wの高出力に対応。PD、PPS、SCP、UFCSなどの主要高速充電プロトコルをサポートし、Xiaomiスマホには67Wによる最速充電を実現します。iPhoneやAndroidの人気スマホはもちろん、多くのノートPCやタブレットも急速充電できます。

内蔵USB-Cケーブル＋USB-Cポート＋USB-Aポートの計3出力で、最大3台同時充電に対応。家族旅行や出張、会議中に、複数デバイスの充電が必要でもこれ一台で解決！

20000mAh大容量で安心、一体型ケーブルでモバイル

20000mAhの大容量により、スマートフォンを約4〜5回、MacBook Pro 14インチを約1回フル充電可能。100Wh未満のため航空機内持ち込み可能なのも◎。

USB-Cケーブルは本体一体型で、入力・出力を1本で完結でき、別途ケーブルは不要。収納時はストラップとしても使え、持ち運びにも便利です。

過充電・過放電・過電流・過電圧・過熱・短絡などの多重保護機能、V0ランク難燃素材採用、PSE認証取得済みと安全設計も抜かりなし。残量をパーセンテージ表示するディスプレイ搭載で、充電状況を数値で確認できるのも使いやすいですよね。

なお、上記の表示価格は2026年2月14日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

