こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月13日は、耳を塞がないオープンイヤー型なのに、最高音質を楽しめる、SOUNDPEATS（サウンドピーツ）のイヤーカフイヤホン最新モデル「Clip1」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

SOUNDPEATS (サウンドピーツ) Clip1 イヤーカフ ワイヤレスイヤホン オープンイヤーイヤホン LDAC/ハイレゾ/Dolby Audio/最大40時間再生/Bluetooth5.4 マルチポイント接続 専用アプリ IPX5 クリップ式 軽量 開放型 耳挟み式 耳を塞がないイヤホン【VGP2025 SUMMER コスパ大賞】チタンブラック 7,581円 （24%オフ） Amazonで見る PR PR

耳を塞がないのに、映画級サウンドを体験！ SOUNDPEATS最新イヤーカフイヤホンが、24％オフの大特価に！

耳を塞がないオープンイヤー型でDolby Audio対応＋最大40時間再生が魅力のSOUNDPEATS（サウンドピーツ）のイヤーカフイヤホン最新モデル「Clip1」が、現在、Amazonで24％オフに！

ブランド初のDolby Audioに対応。アプリ「PeatsAudio」から有効化することで、ステレオ音源が立体的に広がる没入サウンドへと進化します。12mmデュアルマグネットドライバーを搭載し、コンパクトながら力強い低音とクリアな高域を両立。LDAC対応（最大96kHz/24bit）により、CD品質を超えるハイレゾ再生が可能です。

日本オーディオ協会の「Hi-Res Wireless」認証も取得。独自の「SOUNDPEATS Dynamic EQ Pro」が各音域を動的に最適化し、オープンイヤーでも広がりのあるサウンドを実現します。

いつでも持ち歩きたくなる！ 片耳5gの軽さと最大40時間再生のタフさで、あなたの耳のお供に

片耳わずか5g、液体シリコンと0.6mm超薄型ニッケルチタン合金を採用した「N-Flex Arch構造」で、圧迫感のないフィットを実現します。メガネやマスクとの干渉も最小限なのも◎。同社独自のAutoSense左右自動識別機能により、装着した耳を自動判別。着脱で再生・停止も自動制御します。

イヤホン単体8時間／ケース併用で最大40時間再生に対応。急速充電なら10分で約2時間再生が可能です。風切り音を25％低減する「AeroVoice」や音漏れ抑制設計「SoundFocus」も搭載し、通勤や屋外利用でも気軽に安心して使用できますよ。

