カービィカフェ×キャプテンスイーツバーガー♡話題作が通販初登場

東京駅で話題のスイーツバーガーブランド「CAPTAIN SWEETS BURGER(キャプテンスイーツバーガー)」が、ついに公式オンラインショップに登場します。累計販売1000万個を突破した人気ブランドが、2026年2月12日(木)より期間限定で注文受付をスタート。さらに今回は「カービィカフェ」とのコラボ最新作も初登場し、可愛さと美味しさを兼ね備えたラインナップに注目が集まります♡

通販初登場のカービィバーガー

『カービィのストロベリーバーガー』は、しっとり食感が魅力のダブルいちごバーガー。

苺を練り込んだいちごミルク味のはみ出しチョコレートに、甘酸っぱいいちごのホイップショコラを重ね、いちごと発酵バターが香るソフトクッキーでサンドしました。

まんまるなカービィのフェイスが描かれ、箱の中には3種類のオリジナルステッカーがランダムで1枚入っています♪

カービィのストロベリーバーガー6個入



価格：2,106円（税込）

※包装紙がけはございません。

※3種類のオリジナルステッカーのうち1枚がランダムで入ります。

カンロのナッツボン♡キャラメルピーナッツ味でザクザク食感を楽しむ

定番人気のスイーツバーガー

価格：3個入702円（税込）

代表作『チーズチョコレートバーガー』は、チーズパウダー入りのサクサク食感バンズクッキーに、チェダーチーズとホワイトショコラをブレンドしたミルキーなチーズショコラを大胆にサンド。

塩味と甘味のバランスがクセになる味わいです。

価格：3個入702円（税込）

定番の『ストロベリーバーガー』は、甘酸っぱい苺を練りこんだストロベリーショコラが主役。苺が香るバンズクッキーとホイップショコラが織りなす、満足感たっぷりの一品です。

詰合せセットと通販情報

価格：6個入1,296円（税込）／10個入2,160円（税込）／16個入3,240円（税込）

人気商品を一度に楽しめる『キャプテンスイーツバーガーセット』もラインナップ。チーズチョコレートバーガーとストロベリーバーガーを詰め合わせ、ギフトにもぴったりです。

※表示の価格は、参考小売価格です。

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。

※カービィのストロベリーバーガースクエアトートバッグ単品、スクエアトートバッグセットの取り扱いはございません。

※受注期間中でも、商品がなくなり次第受付を終了いたします。予めご了承ください。

自宅で楽しむ話題のスイーツバーガー

東京駅でしか手に入らなかったキャプテンスイーツバーガーを、自宅で楽しめる特別なチャンス。カービィカフェとのコラボ商品から定番セットまで揃う今回の通販は、スイーツ好きには見逃せません。

自分へのご褒美にも、ギフトにもぴったりな可愛くて美味しいバーガーを、この機会にぜひチェックしてみてください♡