「本当にひどい」「恥をかいた」中国強豪がホームでJクラブに完敗…７戦５敗でACLE敗退決定に批判殺到「実力差が大きすぎる」「屈辱だ」
２月10日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第７節で、中国の上海申花がFC町田ゼルビアとホームで対戦。相馬勇紀に２ゴールを許し、０−２で敗れた。
この結果、１勝１分け５敗となった上海申花は、１試合を残して敗退が決定した。
国内強豪の“惨敗”に、中国のファンからは次のような声があがった。
「本当にひどい結果だ」
「中国スーパーリーグのチームはACLで弱すぎる」
「このようなチームは二度とACLに出場すべきではない」
「国際舞台で恥をかいた」
「体力や持久力では到底太刀打ちできない。本当に悔しい」
「クラブチームも代表チームも恥ずべき存在であり、希望はない」
「中国スーパーリーグのチームがACLでプレーしているというのは冗談だ」
「なぜ中国はこのような状態に陥ってしまったのか？」
「実力差が大きすぎる。闘志も欠如している」
「下位３チームが中国スーパーリーグのチームだ。屈辱だ！」
リーグステージで敗退するのは12チーム中４チーム。うち３つが中国勢という可能性が現実味を帯びてきた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
