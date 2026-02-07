日本の伝統食「こんにゃく」を楽しく体感する施設こんにゃくパークは、2026年春夏の新商品として、「ミニこんにゃくゼリー」17アイテムおよび「スティックシャーベット」10アイテムの新ラインアップを2026年2月1日より発売しました。

個包装で持ち運び・シェア・保存がしやすく、国産果汁を使用した味わいが特徴のデザートシリーズです。

2026年春夏は、従来の特長はそのままに、サイズバリエーションを拡充しました。

こんにゃくパーク「ミニこんにゃくゼリー」「スティックシャーベット」

発売日：2026年2月1日

販売場所：こんにゃくパーク施設、こんにゃくパークオンラインショップ、全国のスーパー

日常のおやつからレジャーやスポーツ時の補給まで、用途に応じて選びやすいラインアップが揃っています。

サイズバリエーションを拡充し、個包装設計により外出先やシェアシーンでも使いやすくなりました。

国産果汁使用の味わいで、日常的に取り入れやすいデザートです。

ミニこんにゃくゼリー

手軽に食べられる個包装タイプのこんにゃくゼリーに、1個当たり10億個の乳酸菌を配合しています。

ひと口で食べられる量のため、一度にたくさん食べられない運動時や外出先でも取り入れやすい設計です。

スポーツ時の栄養補給や部活動での差し入れ、お子様のおやつ、お弁当のちょい足しデザートとしても使いやすい商品です☆

低カロリーで夜の勉強時や夜食にも適しています。

スティックシャーベット

冷凍庫で凍らせて食べるスティックタイプのシャーベットです。

常温保存・持ち運びができ、購入後に凍らせるため、猛暑でも溶ける心配なく買い物ができるのが特長です。

凍らせても固くなりにくい食感で、おやつにちょうどよい食べきりサイズに加え、シェアしやすい大容量タイプもラインアップされています。

こんにゃく粉を使用しています。

商品ラインアップ

こんにゃくミニゼリー（18個入）

価格：432円（税込）

フレーバー：長野シャインマスカット、宮崎マンゴー、北海道メロン、青森りんご、山梨ぶどう、黒蜜こんにゃくわらび餅風

お子様のおやつとして自宅に常備しやすいサイズです。

こんにゃくミニゼリー（450g入り・約30個）

価格：702円（税込）

フレーバー：長野県産シャインマスカット、宮崎県産マンゴー、北海道産メロン、青森県産りんご、山梨県産ぶどう、黒蜜こんにゃくわらび餅風

家族や友人など、複数人でシェアして食べるのに最適なサイズです。

フルーツBOXゼリー（1,000g入り・約62〜68個）

価格：1,620円（税込）

フレーバー：長野県産シャインマスカット、宮崎県産マンゴー、北海道メロン、青森県産りんご、山梨県産ぶどう

差し入れ・ギフトとして使いやすいBOX仕様です。

スティックシャーベット（12個入）

価格：432円（税込）

フレーバー：長野シャインマスカット、山梨ぶどう、瀬戸内レモン、宮崎マンゴー、沖縄パイン

自宅や職場の冷凍庫に常備しやすい12個入です。

スティックシャーベット（450g・約21個）

価格：702円（税込）

フレーバー：長野シャインマスカット、山梨ぶどう、瀬戸内レモン、宮崎マンゴー、沖縄パイン

差し入れや大人数でシェアするのにちょうどいい大容量パックです。

購入方法

「ミニこんにゃくゼリー」、「スティックシャーベット」は、こんにゃくパーク施設およびこんにゃくパークオンラインショップ、全国のスーパー店頭で購入できます。

こんにゃくパークは、こんにゃくが100年後も食べられるように、消費拡大を目指し2014年にオープンしたこんにゃくのテーマパークです。

工場見学、こんにゃくバイキング、こんにゃく手作り体験のほか、こんにゃくショップ、足湯や観覧車など子どもも大人も楽しめる施設です。

個包装で持ち運びやすく、国産果汁使用で毎日取り入れやすい「ミニこんにゃくゼリー」と「スティックシャーベット」。

2026年春夏はサイズバリエーションが拡充され、日常のおやつからレジャー、スポーツ時の補給まで、さまざまなシーンで楽しめます。

乳酸菌配合のミニゼリーと、凍らせても固くなりにくいシャーベットで、美味しく健康的なおやつタイムを過ごせます☆

こんにゃくパーク「ミニこんにゃくゼリー」「スティックシャーベット」の紹介でした。

よくある質問

Q. 発売日はいつですか？

2026年2月1日より発売されています。

Q. どこで購入できますか？

こんにゃくパーク施設、こんにゃくパークオンラインショップ、全国のスーパー店頭で購入できます。

Q. ミニこんにゃくゼリーの特徴は何ですか？

1個当たり10億個の乳酸菌を配合し、ひと口で食べられる個包装タイプです。国産果汁を使用し、低カロリーで運動時や夜食にも適しています。

Q. スティックシャーベットの保存方法は？

常温保存が可能で、食べる前に冷凍庫で凍らせます。購入後に凍らせるため、猛暑でも溶ける心配なく買い物ができます。

Q. フレーバーの種類はどのくらいありますか？

ミニこんにゃくゼリーは長野シャインマスカット、宮崎マンゴー、北海道メロン、青森りんご、山梨ぶどう、黒蜜こんにゃくわらび餅風など。スティックシャーベットは長野シャインマスカット、山梨ぶどう、瀬戸内レモン、宮崎マンゴー、沖縄パインなど、多彩なフレーバーが揃っています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 国産果汁使用・個包装で食べやすい！こんにゃくパーク「ミニこんにゃくゼリー」「スティックシャーベット」 appeared first on Dtimes.