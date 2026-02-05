ミラノ・コルティナ五輪は6日の開会式に先立ち、4日から競技が始まった。この日、スノーボード男子ビッグエアの練習が行われ、カナダのマーク・マクモリスが「激しい転倒」により、担架で運ばれた。五輪公式サイトなどが伝えた。

五輪公式サイトは「2026年冬季五輪：カナダのスノーボード選手マーク・マクモリスがビッグエアの練習中に転倒」との見出しで記事を掲載。32歳のスーパースターを襲った予期せぬアクシデントを速報している。マクモリスは3大会連続でスロープスタイルの銅メダルを獲得している実力者。今大会はビッグエアでの出場となっていた。

カナダ公共放送「CBC」のレポーター、デビン・ハーロウ氏は自身のXに、カナダ五輪委員会から受け取ったというリリース内容を公開。「スノーボーダーのマーク・マクモリスは今夜のビッグエアの練習中に激しい転倒があった」と記されている。怪我の状態は明かされていないが、後にカナダスノーボード代表は公式インスタグラムのコメント欄で「マークは大丈夫」と報告している。

ハーロウ氏は別の投稿で、フィギュアスケートのペアで出場するディアナ・ステラート＝デュデクも練習中に負傷したことに触れ、「カナダにとって五輪のスタートは極めて困難なものになっている」と嘆き。ファンからも「全てが呪われている」「Nooo！ 無事であることを願っている」「酷い。早い回復を願っている」「なんてことだ」「非常に悲しい」と反響が広がっている。



（THE ANSWER編集部）