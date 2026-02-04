「東大理三は天才じゃない」最高峰に合格した医師がぶっちゃけ告白「むしろ〇科〇類にアスペルガー気質の人が多い」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
医師のひかつ先生が自身のYouTubeチャンネル「ひかつ先生 / メディカルウォッチメン」で、「【東大生の真実】「理三は天才ではありません」最高峰に合格した医師が明かす、東大理三の実態。【上地先生xひかつ先生】」と題した動画を公開。ゲストに登場した東京大学理科三類（医学部）出身の美容外科医・上地新先生が、世間のイメージとは異なる“理三のリアル”や、自身のキャリア観について赤裸々に語った。
沖縄県の高校初の東大理三合格者という異色の経歴を持つ上地先生は、医師を目指したきっかけを「親が医者だったから」とシンプルに語る。幼少期から「医者になるものだと思っていた」といい、医師以外の職業を知らなかったことが大きいと振り返った。
高校時代に勉強にのめり込んだ理由については、「RPGで敵を倒してレベルが上がるのと通じるものがある」とユニークな視点を披露。参考書や問題集を解くことで模試の偏差値が上がっていく過程がゲームのように楽しく、夢中になったという。そんな上地先生は、高2の春休みに理三出身の塾講師と出会ったことをきっかけに、本格的に理三を志望するようになったと明かした。
世間では「天才」と見られがちな理三生について、上地先生は「天才型は理三にはいないというのが僕の持論」と断言。特定の教科に秀でたタイプは理一に多く、理三に合格するためには「全教科まあまあできる必要がある」と、オールラウンドな能力が求められる実態を分析した。
また、理三に合格したことで「良いことしかなかった」と語る上地先生。それまで抱えていた「優れていたい」という強迫観念から解放され、「肩の力を抜いて人生を送れるようになった」と心境の変化を告白。一方で、それが「燃え尽き症候群」につながる人もいると指摘した。
動画の後半では、整形外科から美容外科へ転身した理由も告白。保険診療の現場で感じたやりがいの限界や、家族との時間を大切にしたいという思いが背景にあったと説明。当初はSNSでの過剰なブランディングが主流の美容業界に「嫌な業界だな」と感じていたというが、現在はリピーターや紹介を大切にする「SNSに依存しないクリニックにしたい」と、自身の展望を力強く語った。
東大理三という最高峰の学歴を持ちながらも、驕ることなく自身のキャリアと向き合う上地先生。その誠実な人柄と、医療に対する独自の哲学が垣間見える対談となっている。
医療を通じて日常をハッピーに！ ひかつ先生 が、医療に関わる有益な情報を発信していきます！毎週下記スケジュールで動画公開中！■火・土17時 → 通常回■木曜 → メンバー限定■木曜20時 → ショート