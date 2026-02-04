niko and …×ボーイフレンド♡冬の北海道コラボアイテム登場

スタイルエディトリアルブランド「niko and …」から、Netflixリアリティシリーズ「ボーイフレンド」シーズン2とのコラボコレクション全15型が登場します♡冬の北海道を舞台にした作品の心温まる世界観を再現し、ペパーミントグリーンを軸に、フラワーアートやコーヒートラックモチーフのアイテムなど、性別年齢問わず楽しめる特別なラインナップです。

作品世界を表現したアパレル

フラワープリントフーディ（グレー／ミント／ネイビー、M／L \6,600）や、アソートフラワーT（オフ／ネイビー、M／L \5,000）など、作品内で描かれた花や冬の北海道の情景を取り入れたアパレルアイテムがラインナップ。

どのアイテムも、日常に馴染むデザインながら、物語の世界観をさりげなく楽しめます。

お部屋も彩るコラボ雑貨

コラボキャップ

コードロゴチャーム

マグカップ／キャニスター

クッション

コラボキャップ（デニム／ベージュ \3,990）、コードロゴチャーム（ブラウン／ライトブルー \2,200）、マグカップ（\2,860）、キャニスター（\2,640）、クッション（\2,860）など、お部屋や日常生活で活躍する雑貨も充実。

作品のキーカラーや象徴的なモチーフが散りばめられ、使うたびに心がほっこりするデザインです♡

niko and …×ボーイフレンド♡限定コレクションを手に入れて

コラボアイテムは2026年2月5日(木)10:00より、「niko and …」一部店舗、公式WEBストア and STなどで販売開始。

フーディやTシャツ、雑貨まで揃う全15型のコレクションは、冬の北海道の情景やボーイフレンドの世界観を日常で楽しめる♡限定品なので、気になる方は早めにチェックしてください。