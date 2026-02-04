まもなく花粉シーズン。「花粉飛散開始」はまだですが、既に都内ではわずかな花粉が飛び始めている所があります。花粉の飛散が「少ない」予想でも早めの対策を心掛けてください。

この先一週間の花粉飛散予想

2月に入り、いよいよ花粉シーズンが近づいてきました。スギ花粉の飛散予測によると、今日4日から一週間、関東から九州にかけてのスギ花粉の飛散量は「少ない」見込みです。まだ「飛散開始」にはなった所はありませんが、既に東京都内では先月からわずかなスギ花粉が観測された所があります。





この先は気温の変動はあるものの、2月中旬頃からは関東から九州は最高気温が15℃前後まで上がり、暖かい日が続くため、スギ花粉の飛散には注意が必要です。スギ花粉の飛散開始は、福岡は2月上旬、東京、名古屋、大阪、広島などで2月中旬に飛散開始となるでしょう。飛散開始は、ほぼ例年並みですが、東北では3月の気温が高い予想で、例年より早い所もありそうです。

花粉飛散開始の定義

「花粉の飛散開始日」とは、スギの花の開花日ではありません。1月以降、1平方センチメートルあたり1個以上のスギ花粉を、2日連続して観測した最初の日を、その観測地点の「花粉の飛散開始日」としています。



(上の図にある花粉飛散開始例の3日目や6日目のように、1平方センチメートルあたり1個以上のスギ花粉を観測しても連続していなければ飛散開始とはなりません。この場合、2日連続して観測した最初の日である9日目が「飛散開始日」となります。)



そのため、「花粉の飛散開始日」よりも前でも、気温の高い日などは、1平方センチメートルあたり1個未満という少量の花粉が飛び始めていることもあります。敏感な方は、わずかな花粉でも、症状がでることがありますので、注意が必要です。

「花粉の飛散開始日」前だから、と油断しないで、早めに対策を、心がけてください。

スギ花粉のピークと今年の花粉飛散量は?

スギ花粉の飛散ピークは、早い所では2月下旬からとなるでしょう。広い範囲でピークとなるのは3月上旬から中旬の見込みです。ヒノキ花粉のピークは3月下旬から4月上旬でしょう。ピークの時期は、スギ、ヒノキとも例年並みの見込みです。



また、今年(2026年)の花粉飛散量は、西日本では例年並みの所が多いでしょう。一方、東日本と北日本では例年より多く、非常に多い所もある見込みです。これからの花粉シーズンに備えて、わずかな花粉が飛び始めている今のうちから対策を行うように心がけてください。