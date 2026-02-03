2月2日、お笑いタレントの「エガちゃん」こと江頭2:50がYouTubeチャンネルを更新し、女優の二階堂ふみが自宅に訪れた動画を公開。動画内での二階堂の振る舞いが、思わぬ反響を呼んでいる。

動画冒頭、「これからお送りするのは1年前の映像です（2025年2月撮影）」という字幕が表示された。1年前に撮影した動画が、いまになって公開されたのには理由がある。

「江頭さんは2月27日、還暦を記念して写真集を発売しますが、その写真を二階堂さんがカメラマンとして撮り下ろしているのです。写真集には、行きつけの居酒屋や温泉でスタッフとくつろぐプライベートショットなど、二階堂さんが撮影した写真が掲載されています。今回の動画は、その企画が始動するにあたり、二階堂さんが江頭さんの部屋を訪問して、写真集について説明するという内容でした」（スポーツ紙記者）

事前にスタッフから知らされていなかった江頭は、二階堂の訪問に「はぁ!?」と驚き、「ここ、あなたみたいな女優が来るところじゃないっつーの」とツッコミを入れた。人気女優の登場に、やや緊張気味の江頭に対し、二階堂は気取らない姿を見せる。

「江頭さんから促され、彼が寝ている布団に座りました。しばらく、写真集のことについて話していましたが、一緒に夕食を食べることになったのです。江頭さんはスーパーで購入したブリしゃぶを食べる予定だったそうですが、『二階堂ちゃん、食べてくれる?』と聞くと、二階堂さんは『いただきたいです』とあっさり了承。2人で鍋を囲みながら、お互いに直箸（じかばし）でブリしゃぶを食べていました」（芸能担当記者）

思わぬ形で実現した、江頭と二階堂の“2人鍋パーティ”動画は、2月3日時点で190万回再生と大きな反響を呼んでいる。さらに、動画のコメント欄では、

《エガちゃん使ってる布団に普通に座れる飾らない女優》

《二階堂さん、えがちゃんの普段寝てる布団に座ったり、同じ鍋を取り箸なしで一緒にモリモリ食べたり、好感しかない》

《江頭相手に、口に入れる箸と取り箸を使い分けない二階堂の度量の大きさよ》

など、二階堂の“気取らなすぎる”振る舞いに驚く声が見受けられたのだ。

「二階堂さんは、江頭さんとほとんど面識がなかったそうですが、人によっては抵抗もある『同じ鍋をつつく』という行為を気にする素振りを見せず、楽しんでいました。また、江頭さんが風俗店に通っているエピソードを話した際、際どい内容にもかかわらず、『（店では）何をしてくださるんですか?』『ラブホテルはどこによく行かれてるんですか?』など、興味深そうに質問していたのです。こうした姿も、江頭さんのファンから好感を持たれたようです」（前出・芸能担当記者）

二階堂は2018年、ファッションモデルのモトーラ世理奈を被写体にした『月刊モトーラ世理奈・夏 写真 二階堂ふみ』（小学館）で、写真家としてデビュー。今回の江頭の写真集によって、仕事の幅も広がりそうだ。

「これまで、山下智久さんや眞栄田郷敦さん、大原優乃さんなど、俳優の写真を手がけることは多かったのですが、お笑い芸人を撮影するのは初めてです。この経験は、カメラマンとして糧になるのは間違いないでしょう。

二階堂さんは2025年8月にお笑いコンビ『メイプル超合金』のカズレーザーさんと結婚後も、女優として仕事が途切れませんが、写真家の仕事は“第2の武器”になるかもしれません」（同前）

“カメラマン”二階堂の手がける江頭の写真集は、大きな注目を集めそうだ。