さすが「ローソン」わかってる！イチゴにお芋...幸せな甘さがたまらないご褒美スイーツ3選

コンビニスイーツのクオリティが年々進化するなか、ローソンからもご褒美感のある新作スイーツが続々登場しています。いちごの爽やかな甘酸っぱさや濃厚チーズ、ほっこりお芋系まで、様々なラインアップが勢ぞろい。

今回は、SNSや口コミでも注目を集めている、今買える話題のスイーツを3つピックアップして紹介します。

季節限定なんて...一年中食べたい...

●生ベイクドいちごチーズケーキ（297円）

ふわっと軽やかなベイクド生地に、 とろけるようなレア食感のいちごチーズを合わせた季節限定スイーツ。ベイクドなのに中はしっとりとろけるような舌触りで、いちごの甘酸っぱさがチーズの濃厚さと絶妙にマッチします。

SNSでは「食べるたびに苺の香りとチーズのまろやかな甘さが広がりおいしかった」「歯を使わなくても飲み込めるほどとろりとしてる」と評判。一口食べれば優しい甘さが広がり、コーヒーや紅茶との相性も抜群です。

●ふわ濃チーズケーキ（319円）

「ふわ濃」の名の通り、ふわっと軽くて濃厚なチーズ感が楽しめるチーズケーキ。バニラの香るクリーミーなチーズがミルキーに溶け、口いっぱいに濃厚さが広がります。やさしい甘さと香りを感じられるのが魅力です。

「濃厚でありながらほのかな酸味も楽しめる」「本当にふわふわ濃厚で至福」とSNSに感想が。忙しい毎日にもほっと一息つける、ご褒美タイムにぴったりなスイーツです。

●焼き芋のもち食感ロール/紅はるか（408円）

秋冬の旬「紅はるか」を使った季節感あふれるロールケーキ。もちっとした生地に、さつま芋の甘みがぎゅっと詰まった餡とホイップクリームを包み込み、食べるほどにほっこりした甘さが楽しめます。お芋好きにはたまらない、優しい甘さ×もちもち食感の組み合わせが魅力です。

SNSでは「サツマイモ餡に生地にほっくり芋ダイスがちりばめられ正に芋尽くし」「滑らかなホイップと食べると口いっぱいにお芋の甘みが広がっておいしかった」といったコメントが。6枚入りでシェアにもぴったりですよ。

ローソンの新作スイーツは、どれも特別感たっぷり。自分へのちょっとしたご褒美や、気分転換のおやつタイムに取り入れてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部