「激安」「めっちゃ買ってしまった」の声も。トイザらスで「掘り出し物市」開催中！
2026年1月30日現在、トイザらスではおもちゃのクリアランスセール「掘り出し物市」が開催中です。
SNSでは「色々激安〜」「最早不安になってくるくらい安い」「300円〜いろいろあって楽しかった！」「セールやってたからめっちゃ買ってしまった」といった声が上がっています。
女児向け玩具もお買い得
セールは、各店舗とオンラインストアで開催されています。なお、店舗とオンラインストアではセールアイテムが異なります。
たとえば、オンラインでは以下のアイテムがセール価格で販売されています。
●プリンセッション・オーケストラ ミューズタクト
セール価格は1000円（参考価格は5000円）です。
●ファンシーデコール キミとアイドルプリキュア♪
セール価格は2500円（参考価格は4299円）です。
●ディズニーキャラクター ズートピア2 ぬいぐるみS ニック・ワイルド
セール価格は2500円（参考価格は3400円）です。
オンラインや近くの店舗で掘り出し物を探してみて。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）