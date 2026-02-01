「激安」「めっちゃ買ってしまった」の声も。トイザらスで「掘り出し物市」開催中！

2026年1月30日現在、トイザらスではおもちゃのクリアランスセール「掘り出し物市」が開催中です。

SNSでは「色々激安〜」「最早不安になってくるくらい安い」「300円〜いろいろあって楽しかった！」「セールやってたからめっちゃ買ってしまった」といった声が上がっています。

女児向け玩具もお買い得

セールは、各店舗とオンラインストアで開催されています。なお、店舗とオンラインストアではセールアイテムが異なります。

たとえば、オンラインでは以下のアイテムがセール価格で販売されています。

●プリンセッション・オーケストラ ミューズタクト

セール価格は1000円（参考価格は5000円）です。

●ファンシーデコール キミとアイドルプリキュア♪

セール価格は2500円（参考価格は4299円）です。

●ディズニーキャラクター ズートピア2 ぬいぐるみS ニック・ワイルド

セール価格は2500円（参考価格は3400円）です。

オンラインや近くの店舗で掘り出し物を探してみて。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）