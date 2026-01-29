【7位〜12位】1月30日(金)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】蟹座 総合運：★★★☆☆

ちょっとのんびりムードで動いてみると、考えをスッキリと整理できたり、頭が冴えたりする日です。特に食事は、慌てて食べるのはNG。落ち着いて座って、よく噛んで食べてください。話すペースもスローにすると〇。



恋愛運

思い切って連絡をするのか、告白を受け入れるのか断るのか。保留にしていたことにハッキリと答えを出すと、恋の幸せが近づく日です。相手の様子や発言などは、気にしないで。あなた自身の本音を素直に覗いてみてください。



金運

特に買い物の必要がなくても、何かにお金を使いたいという衝動が湧いてきそうな日。ただ、今日欲しくなる物は、後からあまり使わないかもしれません。甘いものを食べたり、身体を動かしたりすると大切なお金を守ることができます。



ラッキーアイテム：ステッカー



【8位】蠍座 総合運：★★★☆☆

今までの自分に満足せず、より高い理想を目指したくなるでしょう。それは成長した証しなのだと、まずは喜んでください！そして、少しずつ着実に進む計画を立てるのがポイント。さらに成長や発展ができるという確信が湧きそうです。



恋愛運

自分の恋愛パターン、過去の自分の発言や反省、といったことを心の中で整理してみるといい日です。これまで以上に幸せな恋愛をするためのヒントを発見できるはず。過去の恋人との思い出の品は処分してしまいましょう。



金運

｢予想よりも高い…｣と、驚くことがあるかもしれない金運です。ただ、それでも欲しいと思うのなら、前向きな気持ちで払うのがお金との縁を強くする秘訣。一方、｢これでいいか｣と妥協して、買い物をしないことも重要な日です。



ラッキーアイテム：エスニック小物



ラッキーカラー：スカイブルー

【9位】射手座 総合運：★★☆☆☆

自分のやり方にこだわり、とことん貫いていくと充実した1日を過ごせる運気です。ただ、人と足並みを揃えようとすると、ストレスが溜まるでしょう。ひとりでできることに集中するのが、満足感を高めるポイントです。



恋愛運

相談されていた人や、失恋直後の友達などとの間に愛情が芽生える可能性アリ！それも愛なのだと自信を持って進めば幸せに近づけます。ただし、今日出会った人とはしばらくは友達でいて、自分の本心を確かめて。



金運

これまで以上に賢く楽しくお金を貯める方法を思いつく可能性大！順調に貯蓄を実行中だとしても、現状を見直して計画を練り直してみるといいかも。｢これは絶対に守らなければ｣というこだわりを捨ててみてください。



ラッキーアイテム：革小物



ラッキーカラー：ボルドー

【10位】水瓶座 総合運：★★☆☆☆

伸ばしたいと思っていた能力のアップが期待できる運気。基礎や基本を徹底的に追求してみるとよさそう。今日だからこそ気づけること、身につくことがあるはずです。また、ほかの人のやり方は気にしないのがベスト。



恋愛運

意外な人から注目されるモテ運がある日！ただあなた自身は「関係を進めていいのだろうか」と迷うかもしれません。深刻にならず、ひとまず近づいてからその先のことを考える…くらいでもOK。カップルも大胆な愛情表現が〇。



金運

自分の能力を上げるためにお金を使うと、想像以上に稼ぐ力をつけることができる日です。｢何が一番稼げるか｣ではなく、｢何が一番ワクワクするのか｣を考えてみて。そして、1つのテーマに絞ってスキルアップをはかりましょう！



ラッキーアイテム：アトマイザー



ラッキーカラー：グレー

【11位】牡羊座 総合運：★☆☆☆☆

弱い自分を親友に見せると、友情が深まって心が温まる運気。悩みを打ち明けたり、相談に乗ってもらったりするといいでしょう。「こんな自分はイヤだな」と感じる部分も、包み隠さずにさらけ出すことがポイントです。



恋愛運

純粋に相手を想う気持ちが、あなたの中で湧き上がってくる日。その愛情がすんなりと伝わって、相手からも同じだけピュアな愛情を注ぎ返してもらうことができるでしょう。視線にも言葉にも、温もりを込めることがポイント。



金運

手元にあるお金に前向きな心で感謝をして、｢大切に使おう｣と思える日です。無駄遣いなどせず、お金との平和な関係を保つことができるでしょう。財布を磨いたり、中身を整理したりすると、さらにお金を呼び込むことができそうです。



ラッキーアイテム：陶器



ラッキーカラー：シルバー