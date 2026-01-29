ライブドアニュースから重要なお知らせ
日頃よりライブドアニュースをご覧いただきありがとうございます。
さて、当サイトは2026年2月3日(火)より、欧州経済領域(EEA)およびイギリスからご利用いただけなくなることとなりました。
当サイトは日本国内のお客様向けにサービスを提供しており、サービス品質向上の観点から、2026年2月3日(火)の15時以降アクセスを制限させていただきます。
また、これに関して日本国内及びその他の地域からのご利用には影響ございません。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
※欧州経済領域(EEA)加盟国についてはこちら(外部サイト)をご覧ください。
※お問い合わせフォームはこちらから
