大腸がん闘病中の旅作家でグラビアアイドルの歩りえこ（44）が28日までにインスタグラムを更新。心無い誹謗（ひぼう）中傷に反論した。

「『この人、癌のステージ言わないよね?』……って、それがなぜか誹謗中傷されてしまうのが気になってた今日この頃。正直、癌になっただけでも十分しんどいのに、なぜそこを叩かれるのか全く意味がわからない」と誹謗中傷されていると告白した。

「初めて癌宣告を受けた時、本当に、頭を石で殴られたみたいだった」「その時、はっきり思った。『あ、これ全部知ったら、私の心が先に壊れる』」と当時を振り返り「ステージや詳しい説明は身内が先生から聞けばいい。私が聞いても難しくて分からないこともある。私は、心の負担を出来るだけ減らして ・今やるべき治療 ・受けるべき検査 それだけを淡々とこなす。知れば知るほど余命とか生存率とか検索して、心が削れていく自分を、私はよーく知ってるから」とつづった。

「それなのに不思議なことに、周りの人は聞いてくる。『で、ステージは?』『結局どのくらいなの?』……ねえ、それ、本人が一番知りたくない場合もあるって、想像したことある?」と問いかけた。

さらに「癌の向き合い方は、人それぞれ。正解はひとつじゃないし、説明義務も、公開義務も、どこにもない」と訴えた。

歩は1981年（昭56）9月22日、東京生まれ。小学4年の長女と小学3年の長男を育てるシングルマザー。105センチ、Iカップのグラマラスボディーを誇っている。25年10月27日に大腸がんになったことを発表し、同月手術が終了したことを報告した。