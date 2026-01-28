大阪府大阪市にある『ユニバーサルスタジオジャパン（以下、USJ）』をV字回復させたことで知られるマーケターの森岡毅氏。そんな森岡氏が手掛けた東京・お台場にあるテーマパーク『イマーシブ・フォート東京』が、開業からわずか2年で閉業となる。

【写真】パンフレットとイメージが全然違う、実際のジャングリア

『ジャングリア』直近の口コミ評価は

この出来事を受け、目下不安視されているのが、約700億円もの事業費を投じて開発された沖縄のテーマパーク『ジャングリア沖縄』だ。

「『ジャングリア』も『イマーシブ・フォート』と同様に森岡さんがその手腕を振るうテーマパーク。設立にあたり、莫大な資金を投じられましたが、『ジャングリア』は開業以降、過度なイメージ画像と実際の施設との乖離が話題になるなど、ネガティブな口コミが拡散されました。もちろん“言うほど悪くなかった”など、好意的な声もありますが、世間的にはマイナスな印象が先行していると思います」（旅行ライター、以下同）

グーグルの口コミ削除疑惑も取り沙汰された『ジャングリア沖縄』。1月28日現在、約6300件の口コミが投稿されており、平均は4.2と高得点を叩き出している。

『東京ディズニーランド』は（口コミ約12万件）4.6、『ディズニーシー』は（口コミ約10万件）4.5、『USJ』は（口コミ約14万件）4.5となっており、口コミの総数に大きな差はあるものの、人気テーマパークと比較しても見劣りしない評価を得ていることになる。

「相対的には“高評価”と言えるでしょうが、口コミを『新着順』で表示すると、低評価コメントの多さが目立ちます。実際に、不満に感じた点を箇条書きで列挙したものや、辛辣な意見も見受けられました。過去に口コミ削除疑惑が浮上したこともあり、4.2という評価自体に、懐疑的な見方をする人も少なくないようです」

『新着順』で口コミを確認してみると、《満足しました》《また行きたい》という声がある一方で、《座るところがない 暑い 並ぶことしかない 最悪》、《ジャングルではなくて、牧場》《ガラ空きなのに抽選のアトラクションは抽選でハズレ》《史上最悪のテーマパーク》などのコメントも散見された。中には、《口コミが反映されない》と訴える投稿も。

「直近100件の口コミ（表示されているもの）を抽出し分析してみると、平均点は3.38。全体平均の4.2より、約1点低い水準になっています。さらに、1月24日から始まった新アトラクション『グラビティ ドロップ』に関する感想がほとんど見当たらない点も、不可解です。

グーグルの評価だけで来園を判断する人は多くないでしょうが、『ジャングリア』に限らず、数字を鵜呑みにするのは避けた方がよさそうですね」

果たして、回復の兆しは見えてくるのだろうか。