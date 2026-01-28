¥ª¥Þ¥ëÊÆ²¼±¡µÄ°÷¤ËÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÊª¼ÁÊ®¼Í¡¢ÃË¤ò¹´Â«¡¡ICEÇÑ»ß¤Ê¤ÉÁÊ¤¨¤¿Ä¾¸å
¡ÊCNN¡ËÊÆ¥ß¥Í¥½¥¿½£¤Ç27ÆüÌë¡¢ÃË¤¬¥ª¥Þ¥ë²¼±¡µÄ°÷¡ÊÌ±¼çÅÞ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¯¤¤½¤¤¤Î¤¹¤ëÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÊª¼Á¤òÊ®¼Í¤¹¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ª¥Þ¥ëµÄ°÷¤¬¥Î¡¼¥à¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ¹´±¤Î¼Ç¤¤È°ÜÌ±ÀÇ´ØÁÜºº¶É¡ÊICE¡Ë¤ÎÇÑ»ß¤òµá¤á¤¿Ä¾¸å¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤ä½£¤ÎÅö¶É¼Ô¤ÈÂÐÏÃ½¸²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥ª¥Þ¥ë»á¤Ï¡¢Ä°½°¤«¤éÇï¼ê¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¤ÇÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃË¤¬±éÃÅ¤ËÆÍ¿Ê¤·¡¢¥ª¥Þ¥ë»á¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÜÌÄ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ãí¼Í´ï¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÊª¼Á¤òÊ®¼Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
Êª¼Á¤ÎÀµÂÎ¤ä¥ª¥Þ¥ëµÄ°÷¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢ÃË¤¬¥ª¥Þ¥ë»á¤Ë²¿¤«¤òÊ®¼Í¤·¤¿¡¢¡Ö¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Ë¤¤¤¯¡×É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡¢¤ÈÏÃ¤¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ¼¤¬¥Þ¥¤¥¯±Û¤·¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡£
¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿CNN¼èºàÈÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï¥ª¥Þ¥ë»á¤Î·Ù¸îÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤«¤éÏ¢¤ì½Ð¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤Ë¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ª¥Þ¥ë»á¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÂÐÏÃ½¸²ñ¤òÂ³¹Ô¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÏ¢Ãæ¤Î¹¥¤ÊüÂê¤Ë¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡£
¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Î¸å¡¢¥ª¥Þ¥ë»á¤Ï¡ÖÈ¯¸À¤òÂ³¤±¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¾ì¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤µ¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥ª¥Þ¥ë»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¥ß¥Í¥½¥¿½£¤Ï¶¯¤¯¡¢²¿¤òÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤è¤¦¤È¤Ò¤ë¤Þ¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö³§¤µ¤óÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡£»ä¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÈ¯¸À¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£