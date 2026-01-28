逆に近いと長さを持て余しちゃうけどね。

ノートPCやスマホで必ず必要な充電器。同時にケーブルも要るので、うっかり忘れることもあれば、せっかくあるのにちょっと短くて届かないって状況もあります。そのせいで充電できないのは悲しい…。

きっと誰もが経験したあるあるなのでは？

充分な長さの1.8mケーブル付き

サンワサプライのUSB PD対応AC充電器「ACA-PD110BK」は、最大65W出力のUSB Power Delivery（PD）規格に対応したUSB-Cケーブル一体型。なんとケーブルは1.8mの長さで、コンセントが遠い場所の給電でもバッチリ対応できます。

タブレット端末やゲーム機、モバイルバッテリーなどにも使え、その際は機器に応じて電流や電圧を自動で切り替える賢さ。充電が極端に遅かったり、パワフルすぎて熱くなったりする心配はなくなります。

【新製品】最大65W出力のUSB PD充電に対応したケーブル一体型AC充電器を発売 pic.twitter.com/uXanhBMZGw - サンワサプライ【公式】 (@sanwainfo) January 21, 2026

横から生えるケーブル

ちょっと面白いのは、ケーブルがコンセントプラグに対して、垂直方向に生えている点。

この手のアダプターはプラグとは反対の面から生えがちですが、コンセントに挿すと付け根が曲がって負担がかかりやすいんですよね。特に壁に挿した時、ケーブルは真下に向かって伸びるので付け根が出っ張ることがなく親切です。

この製品は、USB-Cケーブルが一体型＆長いのが最大のメリット。「USBケーブル、もうちょい長めだといいんだよな」という人にフィットすると思います。7,260円でどうぞ。

