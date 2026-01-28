俳優の谷原章介が２８日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、プロ野球・広島の羽月隆太郎容疑者が違法薬物使用の疑いで逮捕されたことに「強い憤りを感じる」と怒りをにじませた。谷原は芸能界きっての広島ファンとして知られる。

番組ではいわゆる“ゾンビたばこ”といわれる薬物を使用した疑いで逮捕された羽月容疑者のニュースを伝えた。キャンプイン直前の激震ニュースに、谷原は「非常に残念で強く憤りを感じている」とピシャリ。

キャンプ直前の出来事であることから「チームへの影響、野球界への影響は大きいと思うし、いち広島ファンとして、野球ファンの皆さんに申し訳ないと同時に、番組として、ゾンビたばこの怖さを訴えていた立場として、なんでやってしまったんだって、強い憤りを感じる」と話した。

また、谷原は「ぼくの記憶にあるうちだけですが、現役選手が違法薬物で捕まったって、記憶に無い」とも振り返り、「風邪薬、市販されているものでも規約に反するものは取らないように、体作りの意識は高まっている」と現役選手が体内に摂取するものは、人一倍気を付けているはずだと指摘。「容疑者は否認している。どういう経過、本当にやったのかも含めて、真摯に捜査に協力して欲しい」と呼びかけていた。