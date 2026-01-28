外で出会ったボロボロの子猫…見捨てることができず…。子猫の保護から幸せになるまでの物語が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は1万8000回を超え「きっと主さんを選んできてますよ」「毛色が変わりそう。楽しみですね」といったコメントが集まっています。

【動画：助けを求めるかのように鳴いていた『ボロボロの白猫』→保護を決意して…涙が止まらない『現在の様子』】

ボロボロの白猫との出会い

Instagramアカウント「yuna/縁美/ネイル/神栖/鹿嶋/巻き爪」に投稿されたのは、外で出会ったボロボロの猫が居場所を見つけるまでの物語です。投稿者さんは、ある日外で白猫と出会いました。枯れた声で鳴き、顔は鼻水で汚れ、足は泥だらけ。そんな痛々しい姿で「助けて」と訴えかける子猫を放っておけず、投稿者さんは保護を決意したそうです。

保護され元気に

相当お腹を空かせていたのか、保護された子猫は夢中でご飯を平らげたといいます。病院での診察の結果、猫風邪やノミ、ダニ、さらには寄生虫まで抱えていた「フルコース」の状態でしたが、投薬や目薬、お風呂などのケアを懸命に続けたそうです。

2回目の診察でもまだ症状は残っていましたが、子猫も頑張って治療に応えてくれたそうです。それからおやつやご飯をたくさん食べ、体重も増えて見違えるほど元気になっていったのだそう。

幸せな居場所

今後の生活について家族で会議をした結果、子猫は投稿者さんの実家で暮らすことに。投稿者さんもお母さんも、この子の愛くるしさから離れられなくなってしまったそうです。子猫は先住猫ちゃんたちからも気に入られ、末っ子としてお世話してもらっているのだそう。「るん」ちゃんという名前をもらい、あたたかいおうちで幸せな家猫生活を送っているそうです。

投稿には「もう寒いこともお腹が空いて辛いこともないよ！良かったね」「こねこちゃんの幸せが私を幸せにしてくれたよ！」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「yuna/縁美/ネイル/神栖/鹿嶋/巻き爪」では、るんちゃんの成長の様子も投稿されるそうです。

写真・動画提供：Instagramアカウント「yuna/縁美/ネイル/神栖/鹿嶋/巻き爪」さま

