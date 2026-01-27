高速・ロングバッテリーが「ちょうど良すぎる」11インチiPad、5,000円オフだ
Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（木）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。
現在、11インチのLiquid Retinaディスプレイと高速A16 Bionicチップを搭載した「11インチiPad（A16）」や、8.3インチの軽量コンパクトボディに高性能なA17 Proチップを搭載した「iPad mini（A17 Pro）」など、Apple（アップル）のiPadファミリーがお得に登場しています。
Appleの「11インチiPad（A16）」が9％オフで登場。価格・性能・機能の三拍子が揃った2025年春モデルがお買い得
Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - シルバー
53,800円
（9％オフ）
Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - ブルー
53,800円
（9％オフ）
Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - イエロー
53,800円
（9％オフ）
Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - ピンク
53,800円
（9％オフ）
「11インチiPad（A16）」の512GBモデルも超特価で販売中！ 動画やアプリをたくさん保存したい人におすすめです
Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、512GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - シルバー
105,800円
（5％オフ）
Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、512GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - ブルー
105,800円
（5％オフ）
Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、512GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - イエロー
105,800円
（5％オフ）
Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、512GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - ピンク
105,800円
（5％オフ）
コンパクトなのに高性能なA17 Proチップを搭載。外出先でも使いやすいAppleの「iPad mini（A17 Pro）」が6％オフ
Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ
73,800円
（6％オフ）
Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー - スターライト
73,800円
（6％オフ）
Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー - パープル
73,800円
（6％オフ）
Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー - ブルー
73,800円
（6％オフ）
なお、上記の表示価格は2026年1月27日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
Source:「AmazonスマイルSALE」