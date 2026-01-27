この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

マーケティングのプロが伝授！「時間を損しますよ」の一言で、売れない商品が劇的に売れるようになる理由

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が「なぜ、その言葉で商品はバカ売れするのか？お客様の本能に直接突き刺さる『禁断のコピーライティング』」と題した動画を公開した。動画では、多くの商品やサービスが売れない根本的な原因を指摘し、顧客の購買意欲を本能レベルで刺激する「損失回避」を用いたコピーライティング術を解説している。



動画を配信するりゅう先生は、多くの人が商品の「価値」や「優れている点」をアピールしようとするが、それだけでは顧客の心は動かないと指摘する。人が最も強く反応するのは、「得する喜び」よりも「損する痛み」であり、この心理的傾向は行動経済学の「プロスペクト理論」で説明できるという。



りゅう先生によると、この「損をしたくない」という人間の本能に訴えかけることが、最強のコピーライティングの鍵となる。特に効果的なのが、「このままだと、あなたの貴重な『時間』を失いますよ」という訴求だ。お金と違って時間は二度と取り戻せないため、顧客は強い危機感を抱くという。



さらに強力な言葉として、りゅう先生は「寿命」を挙げる。「あなたの寿命が削られています」といった表現は、顧客の生存本能に直接働きかけるため、絶大な効果を発揮すると説明した。例えば、「1日20分の無駄な作業」という小さな損失も、「5年間で38日分の寿命が消える」と具体的な数字に「換算」して提示することで、その損失の大きさを実感させることができるという。



また、顧客が失うものは時間や寿命だけでなく、「お金」「信頼」「選択肢」「感情」を合わせた「5大損失」が存在すると氏は語る。クロージングの際には、「何もしないことは現状維持ではなく、損失が自動的に膨らみ続け、状況が悪化していくことだ」と伝えることで、顧客は行動を起こさざるを得なくなると解説した。



商品やサービスの魅力を伝えるだけでなく、それを選ばないことで顧客が何を失うのかを具体的に示すこの手法。売上アップに悩むビジネスパーソンにとって、新たな視点となるかもしれない。一度、顧客が失っている「未来」に焦点を当ててみてはいかがだろうか。