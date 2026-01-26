この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が全体像を整理！『【最終章 資産とリスク】世界的大変革が起きる。2026年からは〇〇投資の時代になります』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マイキーの非道徳な社会学」が、『【最終章 資産とリスク】世界的大変革が起きる。2026年からは〇〇投資の時代になります【マイキー佐野 経済学】』と題した動画を公開した。実業家のマイキー佐野氏が、多数の金融機関や運用機関のレポートを横断的に分析し、2026年に向けた経済と投資環境の全体像を整理している。



本動画は5本連続シリーズの最終回に位置づけられ、これまで語られてきた成長インフラ、政策、AI、クレジットといった論点を踏まえたうえで、「資産」と「リスク」をどう捉えるべきかが焦点となる。佐野氏は、プライベート化の加速と同時に、AIやエネルギー革命を支える実物資産へ資金が大きくシフトしていく流れを指摘する。株式や債券といった伝統的資産だけでは分散が不十分になりつつあるという認識が、金融機関の共通見解として浮かび上がる。



オルタナティブ資産の中で特に存在感を強めるのがインフラだ。AIやデータセンターの拡大は、電力網やエネルギー関連分野への需要を押し上げ、インフラ投資が物価と連動しやすい資産として再評価されている。また、プライベートクレジットの分野では、直接融資の次の段階として、実物資産を担保とするアセットバックファイナンスが注目されるなど、構造的な進化が進む様子が語られる。



さらに視点はマルチアセット戦略へと広がる。アメリカの巨大テック企業に集中してきた資金が、より広い地域と資産へ分散していく流れが強まるという。新興国、日本、欧州といった地域の再評価は、「全体を買えば勝てた時代」からの転換を象徴しており、選別の重要性が増す環境を示している。



終盤では、2026年に顕在化し得るリスクとして、政策、AI、地政学の3点が整理される。特にAIは、個別企業の問題にとどまらず、市場全体を揺るがすマクロなリスクへ転じる可能性があると指摘される。



収益化の成否や指標の変化が、どのように市場に影響するのか、その具体像は動画内で段階的に語られており、マクロ経済や資産配分の変化を俯瞰的に捉えたい層にとって、2026年を考えるための視座を与える内容である。