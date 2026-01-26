TikTok¤Î¥¢¥á¥ê¥«»ö¶È°Ü´É¤Ë¤è¤ëÍøÍÑµ¬Ìó¹¹¿·¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é·üÇ°¤ÎÀ¼¤â¡Ö°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤ëÆâÍÆ¡×¤È¤Î»ØÅ¦
Æ°²èSNS¡ÖTikTok¡×¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î»ö¶È±¿±Ä¤¬Oracle¤Ê¤É¤ÎÀßÎ©¤·¤¿¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ë°Ü´É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢ÍøÍÑµ¬Ìó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¤ÆÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤äÀÅª»Ø¸þ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬¼ý½¸¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
¼Â¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÆ±ÍÍ¤Î¾ò¹à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok¤ÏÃæ¹ñ¡¦ByteDance¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÆ°²èSNS¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤êÄÌ¾Î¡ÖTikTok¶Ø»ßË¡¡×¤¬À©Äê¤µ¤ì¤¿¤¿¤á»ö¶ÈÇäµÑ¤«¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Ää»ß¤ÎÆóÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë½êÍ¸¢¤Î²áÈ¾¿ô¤ò¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤Ê¤É¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ë¾ù¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±¿±ÄÊìÂÎ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤â¤È¤Ë¤ÏÍøÍÑµ¬Ìó¹¹¿·¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÆ±°Õ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¸¸À¤ò³ÎÇ§¤·¤¿X¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎGEEDEE»á¤Ï¡Ö¹ñÀÒ¡¦°ÜÌ±»ñ³Ê¤ÎÄÉÀ×¡×¡Ö½¡¶µÅª¿®Ç°¡×¡ÖÀº¿ÀÅª¡¦ÆùÂÎÅª·ò¹¯¾õÂÖ¤Î¿ÇÃÇ¡×¡Ö¿Í¼ï¡×¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Þ¤¿¤Ï¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤«ÈÝ¤«¡×¡ÖÀÅª»Ø¸þ¤äÓÏ¹¥¡×¤Ê¤É¤¬¼ý½¸¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GEEDEE»á¤Ë¤è¤ëÅê¹Æ¤Ï500Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ìÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Reddit¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥Ý¥ê¥·¡¼¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤òÆÉ¤â¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¤óÊÄ¤¸¤¿¤é¥¢¥×¥ê¤òºÆµ¯Æ°¤·¤Æ¤â¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤º¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÇÆ±°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤â¤¦TikTok¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀäË¾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ä¡¢¤½¤Î°Õ¸«¤ËÆ±Ä´¤¹¤ëÀ¼¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢iPhone¤Ç¤Ï¡ÖÀßÄê¡×¤Î¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¹àÌÜÆâ¤Ë¡Ö°ÌÃÖ¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦¾®¹àÌÜ¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥×¥ê¤´¤È¤Ë°ÌÃÖ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¸¢¸Â¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢TikTok¤Ï°ìÍ÷¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤º°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·Ù¹ð¤ò¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎTechCrunch¤äMashable¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï2026Ç¯1·î¤Î±¿±ÄÊìÂÎÊÑ¹¹¤è¤êÁ°¤«¤éµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»ØÅ¦¡£ÍøÍÑµ¬Ìó¤ÇÊÑ¹¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Ê¤¤¸Â¤êTikTok¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿ÉôÊ¬¤È¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¾ÃÈñ¼Ô¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼Ë¡(CCPA)¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò½èÍý¤¹¤ë¤È¸ÀµÚ¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ê¤É¤Î¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖTikTok¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼À¸À®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤«¤é¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹¹¿·¸å¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤À¤È¾ðÊó¼ý½¸¸µ¤È¤·¤Æ¸ø³«Á°¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºîÀ®¡¦ÊÔ½¸Ãæ¤Î¤¦¤Á¤«¤éTikTok¤Ï¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢°ÊÁ°¤Ï¸ÀµÚ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿À¸À®AI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·¹àÌÜ¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢AIÅëºÜ¥Ü¥Ã¥È¤Î»ÈÍÑ¤äTikTokÆÈ¼«¤ÎÀ¸À®AI¥Ä¡¼¥ë¤Ø¤Î´³¾Ä¡¢À¸À®AI¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¼¨¤»¤º¸í²ò¤ò¾·¤¯¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£