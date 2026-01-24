バンタム級のキャメロン・スマザーマン

24日（日本時間25日）に米ネバダ州ラスベガスで開催される総合格闘技「UFC324」の前日計量でアクシデントが発生した。バンタム級のキャメロン・スマザーマン（米国）が23日（同24日）の計量をクリアした後、ステージ上で前のめりに倒れた。米紙によると病院に搬送され、試合は中止となった。

計量をクリアしたスマザーマンの様子がおかしい。ふらふら歩くと、5歩目をついた後に力なく前のめりに倒れこんだ。起き上がれず、スタッフが心配そうに駆け寄った。

米ニューヨーク州地元紙「ニューヨーク・ポスト」は、「UFCファイターのキャメロン・スマザーマンが減量後に倒れるという恐ろしいシーン」との見出しで記事を掲載。「UFC324を前に、前座試合を行う予定だったキャメロン・スマザーマンは計量に成功したものの、体重計から降りた途端にステージ上で倒れ込んだ。頭を強打したようで、意識を失ったまま床に横たわった」と伝えた。

「スマザーマンのリッキー・ターシオスとの前座試合は中止となったことを、ポスト紙が確認した」とし、「現時点で彼の容態に関する新たな情報はないが、地元の病院へ搬送された」と報じている。

その後、スマザーマンは自身のインスタグラムを更新。動画内で「何が起きたのかよく分からない。そんなに減量をしたわけではないからね。早く復帰できることを祈っているよ」と語っていた。



（THE ANSWER編集部）