ゆきぽよ「めっちゃギャルになる」“ギャルメイク”に欠かせないアイシャドウ

ゆきぽよこと木村有希さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【ギャル育企画】視聴者さんをギャルにしてみた⁉︎ 【ゆきぽよTV！】』を投稿。視聴者の方に“ギャルメイク”をする中で、使用したコスメも教えてくれました！

【関連記事】ゆきぽよ「これ以外使えない」220円で買えるベタ褒めメイクアイテム

■アイシャドウ

動画内で登場したのはこちら！

MAC/スモール アイシャドウ アンバーライト 税込3,300円（公式サイトより）

ラメ感のあるゴールデンピーチブラウンの単色アイシャドウ！

木村さんはこちらを「めっちゃギャルになる」「ギャルがみんな使ってるイメージ」と今回のメイクにぴったりだとコメントしながら紹介。

ブラシにとって上まぶた全体に塗布。その仕上がりは、ファンの方も「すげえ！」と驚いたようにリアクションするほどのキラめきのよう。

また、木村さんはこちらについて「多分これ本当は二重幅に塗るやつだと思うんだけど、ギャルはアイホール全体に塗ってるっぽい」と“ギャルメイク”ならではのコツも語っていました！

■動画もチェック

動画内ではその他にも使用コスメを紹介しながらファンにメイク！その仕上がりをぜひチェックしてみてくださいね。