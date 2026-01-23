Image: SakaiPromotionSupport

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

寒い日や仕事で疲れた夜、柔らかな炎で心地よい癒しを。

そんなプチ贅沢を叶えてくれる卓上焚き火台「FlameNest Square」がmachi-yaに登場しました。モルタル製のシンプルミニマルなデザインはインテリアにも映え、煙やニオイもほぼ出ないので手軽に楽しるのがポイント。

先行セールでは最大30%OFFとおトクになっていたので、詳しく見ていきましょう。

【お家焚き火で整いませんか？】10秒で始まる、ととのい時間。室内で使える焚火台。 【30%OFF】9,590円 詳細をチェック

10秒でスタートできる“ととのい時間”

Image: SakaiPromotionSupport

「FlameNest Square」はバイオエタノール燃料で使う卓上焚き火台。煙やニオイがほとんど発生しないため、換気できる環境ならリビングや書斎で手軽に使えます。

もちろん、燃えやすい物がある場合には十分な注意が必要な点はお忘れなく。

Image: SakaiPromotionSupport

使い方は燃料を入れて点火するだけ。消化も付属の蓋を被せるだけなので準備も片付けも秒で完了できるのがポイント。忙しい日でもサッと使えますよ。

デザインもモルタル造りのシンプルさと無骨さがいいですね。主張しすぎず、それでいて存在感は感じられるのでいろんな部屋でかっこよく使えそうです。

金属カップ不要の独自モルタル構造

Image: SakaiPromotionSupport

「FlameNest Square」の特長のひとつが金属カップを使っていない点。独自配合の非吸水&耐熱モルタルにより直接燃料を注げるのだそう。

Image: SakaiPromotionSupport

サイズは縦11.0cm×横11.0cm×高さ9.0cm。手のひらサイズですが重量はなんと約1.8kgとずっしり重厚感のある仕上がり。この重さと低重心で簡単には倒れません。

Image: SakaiPromotionSupport

燃料くぼみには8割ほど入った状態で約50分の連続燃焼が可能。

使用後は本体が非常に熱くなるため、火傷と再使用までのクールダウン時間（約1時間必要）にはご注意ください。

ひとり時間にも家族の団らんにも

Image: SakaiPromotionSupport

ひとりでのリラックスタイムはもちろん、キャンプ気分で家族とマシュマロ炙りなんてのもいいですね。

Image: SakaiPromotionSupport

ワインやビールのお供にソーセージやチーズを軽く炙るといった使い方も。晩酌が好きな人にはちょうど良いプチ贅沢かも。

ぜひ皆さんも炎の癒やしを日常に取り入れてみては？

Source: machi-ya, YouTube