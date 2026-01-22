¥×¥íÌîµåCS²þ³×¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥Ç¤¢¤ëÌîµå¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¡×¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹°Æ¤Ë¼±¼Ô°ÛÏÀ...²¼Ñî¾å¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×
¥×¥íÌîµåDeNA¤Î¸µ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¹âÌÚË»á¤¬¡¢2026Ç¯1·î21Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Î³«ºÅÊý¼°ÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²¼Ñî¾å¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖCS¤Ï¼ý±×¤ÈÃíÌÜÅÙ¤¬Âç¤¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÏÂçÊÑ¡×
¥×¥íÌîµå¤Î12µåÃÄ´ÆÆÄ²ñµÄ¤¬20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢CS³«ºÅÊý¼°¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢CS¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¾¡Î¨5³äÌ¤Ëþ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÂÐÀïÁê¼ê¤è¤ê1¾¡Â¿¤¯¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¼¡¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤È¡¢2°Ì¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡Ö2¾¡¡×¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë°Æ¤¬½Ð¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏºÇ½ª¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤º¡¢·ëÏÀ¤Ï»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢CS²þ³×°Æ¤ÎÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¹âÌÚ»á¤¬¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö²¼Ñî¾å¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡ÊCS¤ò¡Ë¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡ÖCS¤Ï¼ý±×¤ÈÃíÌÜÅÙ¤¬Âç¤¤¤¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÏÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÄ¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤¡¢Ä´À°¤·¤Æ5³ä¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é3¾¡¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø·ë¹½¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÃÇ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¤â¤È¤â¤È¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ËÈ¿ÂÐ¤Ê¤Û¤¦¤À¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢¶½¹Ô¤È¤·¤Æ¥×¥íÌîµå¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤¯¡£WBC¤È¤«¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ç·ÐÈñ¤ò»È¤¦¡£¤½¤Î¤ª¶â¤òÇ±½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥×¥íÌîµåÁ´ÂÎ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤·¤«¤¿¤¬¤Ê¤¤¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¥«¥Ã¥×Àï¤ÇÆüËÜ°ì¤òÁÀ¤¦¤è¤¦¤ÊÂç²ñ¤òÊÌ¤Ëºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¡Ö¤¿¤À¡¢¥ë¡¼¥ë¾å¡¢²¼Ñî¾å¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡¢10¥²¡¼¥à°Ê¾å¤Ê¤é2¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤È¤«¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÁ´¤¯ÊÌ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¡£ÊÌ¤ÎÀï¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ë¡£¾¡Éé»ö¤ÏÀÎ¡¢¡ØÀµ¡¹Æ²¡¹¤È¤ä¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼êÀëÀÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¡×
¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾å°Ì3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤ÆÁè¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢07Ç¯¤«¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¥ê¡¼¥°2°Ì¤È3°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê3»î¹çÀ©¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê6»î¹çÀ©¡Ë¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢1¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¹âÌÚ»á¤Ï¸½¹Ô¤ÎCS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ï¥ó¥Ç¤Î¤¢¤ëÌîµå¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¤³¤¦Äó¸À¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤«¤é¥«¥Ã¥×Àï¤ÇÆüËÜ°ì¤òÁÀ¤¦¤è¤¦¤ÊÂç²ñ¤òÊÌ¤Ëºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¡Ê¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¡Ë¤½¤Î¤¿¤á¤Î½ç°ÌÉÕ¤±¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼ý±×¤¬¤Û¤·¤¤¤Ê¤é¡¢µîÇ¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¤·¤¿¡Ëºå¿À¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò¡ÊÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡ËÀï¤ï¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥«¥Ã¥×Àï¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤òÀ©¤·¤¿ºå¿À¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìCS¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÄÌ»»4¾¡1ÇÔ¤Çºå¿À¤òÂà¤±¡¢ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£