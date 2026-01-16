°Õ³°¤¹¤®¤ëÍò¤Î¥»¡¼¥ë¥¹1°Ì¶Ê¡£ÍÌ¾¶Ê¤¬TOP5³°¡Ä¼Â¤Ï¡ÈÇä¾å¤²¤Ë¶ìÀï¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±
¡¡¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÍò¤¬¡¢³èÆ°µÙ»ß¤ò·Ð¤Æ¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ØWe are ARASHI¡Ù¤ò3·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Íò¤Ï¡¢5·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ë¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤É¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÍò¤Î°Õ³°¤¹¤®¤ëÇä¾åNo.1¥·¥ó¥°¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£¤Ç¤Ï¿Íµ¤¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÇä¾åÉÔ¿¶¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦°®¼ê²ñÈ¯Æ°¡¢Ç¯´Ö1°Ì¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÌó30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤ÄÁµÏ¿¤Ê¤É¡¢Íò¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¥ê¥Ó¥¢¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÍÌ¾¶Ê¤òÍÞ¤¨¡¢¥»¡¼¥ë¥¹Âè1°Ì¤Ï°Õ³°¤Ê°ì¶Ê
¡¡¤Þ¤º¤ÏÎòÂå¥·¥ó¥°¥ëÇä¾å¥È¥Ã¥×5¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿ôÂ¿¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍò¡£Èà¤é¤ÎÂåÉ½¶Ê¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Ã¤È»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò2¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡ÖLove so sweet¡×¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø²øÊª¤¯¤ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡ÖMonster¡×¤¢¤¿¤ê¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿ô¡¹¤ÎÍÌ¾¶Ê¤òÍÞ¤¨¡¢Âè1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¡Ö¥«¥¤¥È¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤¬Íò¤ÎÇä¾åNo.1¥·¥ó¥°¥ë¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥«¥¤¥È¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯¤Ç¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤òÊÆÄÅ¸¼»Õ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¡¢114ËüËç¤òÇä¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡Ê¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡¿°Ê²¼Æ±¡Ë¡£Íò¤¬³èÆ°µÙ»ß¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î¥é¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¹ØÇã°ÕÍß¤â¾å¤¬¤ê¡¢Èá´ê¤À¤Ã¤¿½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÔÂç¤ÇÈþ¤·¤¤Ì¾¶Ê¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¬¹â¤¤°ì¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤éÃ»´ü´Ö¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³Ú¶Ê¿»Æ©ÅÙ¤ÏÂ¾¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¹â¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¡ØA¡¦RA¡¦SHI¡Ù¤Îºî»ì¤ÏµÆÃÓÉ÷Ëá¤ÎÉã
¡¡Âè2°Ì¤Ï¡¢1999Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØA¡¦RA¡¦SHI¡Ù¤Ç¡¢97ËüËç¤òÇä¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¿Íµ¤ÀäÄº¤À¤Ã¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¡Ë¤ÎÃæ¤«¤éÂçÌîÃÒ¤µ¤ó¡¢Ý¯°ææÆ¤µ¤ó¡¢ÁêÍÕ²íµª¤µ¤ó¡¢ÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¡¢¾¾ËÜ½á¤µ¤ó¤¬Íò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºî»ì¤Ïtimelesz¡¦µÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó¤Î¼ÂÉã¡¦µÆÃÓ¾ïÍø¤µ¤ó¡ÊJ¡õTÌ¾µÁ¡Ë¤Ç¡¢º£¤Ç¤â¡ÖÍò¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¿Í¡¹¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¶¯Îõ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè3°Ì¤Ï¡¢2013Ç¯¤Î¡ØCalling¡¿Breathless¡Ù¤Ç¡¢Çä¾å¤Ï88ËüËç¡£Âè4°Ì¤Ï2016Ç¯¤Î¡ØI seek¡¿Daylight¡Ù¤Ç¡¢Çä¾å82ËüËç¡£Âè5°Ì¤Ï2019Ç¯¤Î¡ØBRAVE¡Ù¤Ç¡¢Çä¾å70.9ËüËç¡£Íò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½Ð±éÈÖÁÈ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¢¡TOP5¤Ë¡È¤¢¤ÎÍÌ¾¶Ê¡É¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÍò¤ÎÎòÂå¥·¥ó¥°¥ëÇä¾å¥È¥Ã¥×5¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤Î¿Íµ¤¶Ê¤¬¤Ê¤¤¡Ä¤È»×¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Íò¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê°Ê¹ß¤Ê¤«¤Ê¤«¿Íµ¤¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢CDÇä¾å¤Ë¶ìÀï¤·¡¢Åö»þ¤Î»öÌ³½ê¤Ç°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¤È¤·¤Æ¡¢1°Ì¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Î°®¼ê²ñ¤ò·×4ÅÙ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°®¼ê²ñ¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢2005Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½Õ¤Î¼õ¸³¡¦Â´¶ÈÄêÈÖ¥½¥ó¥°¤Î¡Ö¥µ¥¯¥éºé¥±¡×¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó½Ð±é¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¼çÂê²Î¤Î¡ÖWISH¡×¤Ï1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Çä¾å¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì17ËüËç¡¢30ËüËç¤È¡¢º£¤ÎÍò¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤ÐÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¿ô»ú¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2007Ç¯¡¢Íò¤ÎËÜ³Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò2¡Ù¼çÂê²Î¤Î¡ÖLove so sweet¡×¤â45ËüËç¡¢Â¿¹¬´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±þ±ç²Î¡ÖHappiness¡×¤Ï29ËüËç¤È¡¢³Ú¶Ê¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤è¤êÇä¾å¤¬¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Íò¿Íµ¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿2008Ç¯¤È2009Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ötruth¡¿É÷¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø¡×¤È¡¢¡ÖBelieve¡¿ÆÞ¤ê¤Î¤Á¡¢²÷À²¡×¤¬¡¢Ç¯´Ö¥·¥ó¥°¥ëÇä¾å1°Ì¤òµÏ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÇä¾å¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì65ËüËçÄø¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡CD¥·¥ó¥°¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢1990Ç¯Âå¤Ï¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÉáµÚ¤Ç°ìµ¤¤ËÇä¾å¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤¬ÎÌ»º¤µ¤ì¤¿»þÂå¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Íò¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤Ç»ê¤Ã¤¿2000Ç¯Âå¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤ÎÇÛ¿®¡¦¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Î³«»Ï¤äiPod¡¦iTunes¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶CD¤òÇã¤¦ÁØ¤¬¤°¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿º¢¤Ç¤·¤¿¡£
