¥â¥Î¥Þ¥Í¤âÏÃÂê¤Ë
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î´äÅÄ³¨Î¤Æà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê30¡Ë¤¬3·îËö¤ÇÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬Êó¤¸¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯Ëö¤Î¤³¤È¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ13Æü¡¢´äÅÄ¥¢¥Ê¤¬·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤ÎµÜº¬À¿»Ê¡Ê62¡Ë¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ëÍÎÏ»öÌ³½ê¤Î1¤Ä¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û´äÅÄ¥¢¥Ê¤ÈÆ±»þ´ü¤ËÂà¼ÒÊóÆ»¤¬½Ð¤¿¡¢¡ÖNHK¤Î¥¨¡¼¥¹¡×ÏÂµ×ÅÄ¥¢¥Ê¤Î¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ
¡¡Ãæ³Ø1Ç¯»þ¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ»ÒÌò¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä´äÅÄ¥¢¥Ê¤Ï½ÂÃ«¶µ°é³Ø±à½ÂÃ«Ãæ¡¦¹â¡¢·ÄØæÂçÊ¸³ØÉô¤ò·Ð¤Æ2018Ç¯¤ËÆü¥Æ¥ì¤ËÆþ¼Ò¡£¡ÖÀ¤³¦¤Þ¤ë¸«¤¨¡ª¥Æ¥ì¥ÓÆÃÁÜÉô¡×¤ä¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¤Î¥µ¥ÖMC¤äMC¤ò·Ð¸³¤·¡¢¿åËÎËãÈþ¡Ê38¡Ë¥¢¥Ê¤ËÂ³¤¯¼¡À¤Âå¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¬¡¢°ìÅ¾¡¢Âà¼Ò¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎÏª½Ð¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤´Ö¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤¯¡¢¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ê¤É¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¾ï¤ËÈ¯¿®¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¥¢¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤éÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡×
¡¡¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡£
¼«Ê¬¤ò¹â¤¯Çä¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°
¡¡Æü¥Æ¥ì¤Ç¤ÏÌò¿¦Åª¤Ë¼çÇ¤¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ºÇ¯¼ý¤Ï1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇ¯¼ý¤ËÉÔËþ¤À¤Ã¤¿¤«ÈÝ¤«¤ÏËÜ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà½÷¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È²Ô¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¡£Ìî¿´¤Î¤¢¤ëÂ¿¤¯¤Î¶É¥¢¥Ê¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡È¸½¼Â¡É¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òºÇ¤â¹â¤¯Çä¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¤¤Ä¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡×
¡¡Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤º¤ì²èÌÌ¤«¤é³°¤ì¤ë¤Î¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Á´À¹´ü¤Ë²Ô¤²¤ë¤À¤±²Ô¤¤¤Ç¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¶É¥¢¥Ê¤ÎÏÈ³°¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¡È¤½¤Î¸å¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¼«¿È¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤¿¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÉÔ¼«Á³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¶ÉÂ¦¤Î°·¤¤¤¬ÄÌ¾ï°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐËÜ¿Í¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤µ¤Û¤ÉÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤ºÙ¤«¤Ê»Å»ö¤â¥³¥Ä¥³¥Ä¤³¤Ê¤¹Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¡È·ë¶É¤ÏÂ¾¤Î¥¢¥Ê¤ÈÆ±¤¸°·¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
Ç¯¼ý¤ÏºÇÄã¤Ç¤â
¡¡´äÅÄ¥¢¥Ê¤¬Íê¤Ã¤¿¤Î¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ¡×¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀèÇÚ¥¢¥Ê¤Ç¤â¤¢¤ë±©Ä»¿µ°ì¡Ê54¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¤À¡£
¡ÖµÜº¬¡¢±©Ä»¤¬2¥È¥Ã¥×¤Î»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡£»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤Ï·ÝÇ½³¦¤Î¥É¥ó¤È¤µ¤ì¤ë¼þËÉ°êÍº»á¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¿Íºà¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¡£·ë¶É¤½¤ì¤Ï³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Î·ÝÇ½³¦¤ÇÁêÅö¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡µÜº¬¡¢±©Ä»¤Ï50Âå¡¢60Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î´äÅÄ¥¢¥Ê¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ô¡¼¥¹¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç»öÌ³½ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤¤ËÌ¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é´äÅÄ¥¢¥Ê¤Ë¤Ï»Å»ö¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¸Â¤êÂÓÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯¼ý¤ÏºÇÄã¤Ç¤â5000Ëü±ß¤Ë¤ÏÅþÃ£¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
