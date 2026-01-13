ローソンストア100（神奈川県川崎市）の「ローソンストア100」が、一度食べたら止まらない“やみつき系メニュー”を集めたフェア「やみつきチャレンジ」を1月14日から期間限定で開催。オリジナル商品10品を発売します。

【画像】わわっ、背徳感やっば！ コチラが「一度食べたら止まらない」ローソン100新商品です！（11枚）

商品は、「悪魔のおにぎり」（167円、以下、税込み）、「やみつき悪魔の焼きそばパン」（135円）、「悪魔のパスタ 旨辛トマトガーリックソース」（430円）、「やみつき焼そば」（300円）、「明太チーズソースのガーリックオムライス」（430円）、「ガーリックトーストサンド」（360円）、「愛する紅しょうがパン」（140円）、「もっちり食感！黒糖蒸しパン」（127円）、「ザクザクデニッシュ」（127円）、「ホイップで食べるシフォンケーキ」（279円）がラインアップ。

「悪魔のおにぎり」は、2025年5月にブランド20周年記念として復刻した商品。めんつゆで炊き込んだご飯に、天かす、青ネギ、青のりを混ぜ込んでいます。

「やみつき悪魔の焼きそばパン」は、しょうゆ焼きそばのタレとめんつゆで炒めた焼きそばを、ロールパンでサンド。天かす、あおさ、めんつゆ、マヨネーズを混ぜてトッピングしています。

ほかの商品も、ガーリックやめんつゆ、マヨネーズなど、”背徳感”と”満足感”を兼ね備えた味付けや、「もっちり」「ザクザク」といった食感にこだわったとのこと。同社は「寒さが厳しくなる1月に、“つい手が伸びてしまう”“また食べたくなる”ようなやみつき商品をお届けします」とアピールしています。

