AZUL BY MOUSSY×レディー・ガガ夢の共演が実現！限定コラボ全5型をチェック

音楽・ファッション・アートを自在に行き来し、常に時代を更新し続けるLADY GAGA。その圧倒的な存在感と、自由で自分らしいスタイルを提案するAZUL BY MOUSSYが出会い、特別なエクスクルーシブモデルが誕生しました。来日ツアー「MAYHEM」との連動で実現した本コレクションは、日常に取り入れやすいアイテムながら、着るだけで気分が高まる特別感が魅力。ファン必見の限定ラインナップを、いち早くご紹介します♡

レディー・ガガ×AZULの特別な世界観

今回のコラボレーションでは、LADY GAGAのアイコニックなビジュアルを大胆に落とし込みつつ、素材や加工、プリント技法にはAZUL BY MOUSSYオリジナルを採用。

さらに「MAYHEM」と「AZUL BY MOUSSY」のWネームタグをあしらい、ここでしか手に入らない特別仕様に仕上げています。ユニセックスで楽しめるデザインは、ジェンダーレスな着こなしにもぴったりです。

デイリーに映える全5アイテム詳細

LADY GAGAショートスリーブTEE(ブラック)

価格:6,490円

サイズ:M／L

LADY GAGAショートスリーブTEE(オフホワイト)

価格:6,490円

サイズ:M／L

LADY GAGAロングスリーブTEE(ブラック)

価格:7,990円

サイズ:M／L

LADY GAGAフレンチテリーフーディ(ライトブラック)

価格:9,990円

サイズ:M／L

LADY GAGAリブソックス(オフホワイト,ブラック)

価格:1,490円

サイズ:M／L

ラインナップはTシャツ、ロングスリーブTEE、フーディ、ソックスの全5アイテム。どれも主役級の存在感で、コーディネートのアクセントに活躍します。

予約・発売スケジュールをチェック

本コレクションは、2026年1月9日(金)昼12:00よりAZUL BY MOUSSYオフィシャルサイトおよびSHEL’TTER WEBSTOREにて予約受付を開始。

1月16日(金)からは、AZUL BY MOUSSY一部店舗と各公式オンラインストアにて発売されます。数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

今しか手に入らない特別感を味方に

LADY GAGAの唯一無二の美学と、AZUL BY MOUSSYの洗練された感性が重なり合った今回のエクスクルーシブモデル。

デイリーに使いやすいアイテムでありながら、纏うだけで自分らしさと強さを引き出してくれるのが魅力です。

来日ツアーの記憶とともに楽しめる特別なコレクションは、ワードローブに加えるだけで気分を高めてくれるはず♡この機会をお見逃しなく。