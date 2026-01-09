JLPGA公式SNSが公開

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の公式SNSは連日、JLPGAアワード2025の式典に参加した女子ゴルファーの着飾った姿を「ストリートスナップ」の企画として発信している。ルーキーながら契約スポンサー10社で話題になった青木香奈子（マイナビ）は、ステップ・アップ・ツアーでの優勝者として登場。「はりきって（丈を）上げてみました」というワンピース姿に「女優さんかと思いました〜」と称賛の声が上がっている。

ゴルフ場とは雰囲気がガラっと変わった。JLPGAの公式インスタグラムは5日、「JLPGA #ストリートスナップ JLPGAアワードの会場で大きな花柄が印象的な素敵なワンピースを着た方を見かけたので写真を撮らせてもらいました」と記し、青木のインタビュー映像を公開した。

スタイルのポイントを聞かれた青木は「普段白黒が好きなんですけど、ちょっと私の中では派手目というか、花柄を入れてかっこ可愛くしてみました」と笑顔で回答。「このコーデを一言で表すと？」と尋ねられると、「派手すぎず、大人しすぎず、適度にゴージャス」と照れ笑いを浮かべながら答えた。

「基本的に脚を出すのがあまり得意じゃなくて、ゴルフのウェアも長ズボンが多い」という青木だが、今回は膝上丈のワンピース。「せっかくなので脚を出したり、あんまりこの丈履かないんですけど、はりきって（丈を）上げてみました！」と明るく話した。

ドレスアップした姿に、ファンからは「お美しいです 女優さんかと思いました〜」「超絶べっぴんさん」「かかかかわいいいいい〜」「やっぱりアオカナには華があるなぁ」「とても綺麗です！似合ってます」「花柄がとても似合ってます!! 笑顔が良いですね」「綺麗 可愛い アスリートandアクトレス」と称賛のコメントが相次いだ。

25歳の青木は昨年JLPGAツアーでデビューを飾り、21試合に出場した。4月のステップ・アップ・ツアー、大王海運レディスオープンで優勝し、賞金360万円を獲得している。



