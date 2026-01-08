冬に旬を迎える野菜の一つが「ダイコン」です。おでんや煮物などに欠かせない食材ですが、葉付きのダイコンを購入した場合、調理時に葉を捨てるかどうか迷う人は多いのではないでしょうか。ダイコンの葉にはどのような栄養素が含まれているのでしょうか。ダイコンの根との栄養素の違いや、ダイコンの葉の栄養吸収率を高める調理法などについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。

【豆知識】「えっ…知らなかった」 これが風邪予防に役立つ“最強の野菜”です！

ダイコンの葉は油で調理するのがお勧め

Q.そもそも、冬に旬を迎えるダイコンにはどのような栄養素が含まれているのでしょうか。

松田さん「ダイコンの『根』である白い部分には、『カリウム』『ビタミンC』『食物繊維』のほか、消化を助ける『アミラーゼ』や、辛み成分の『イソチオシアネート』という成分が含まれています。イソチオシアネートには動脈硬化の予防や、血液をサラサラにする働きがあるとされており、辛みを感じても体に良いということで食べていただければと思います。

ダイコンは、スーパーなどで半分に切られた状態で売られていることも多いです。辛み成分は先の細い部分に多く入っているので、体に良い方を求めるなら先の部分を選びましょう。甘みを優先する人は、葉に近い頭の方を選ぶとよいでしょう」

Q.ダイコンの葉は食べられるのでしょうか。また、どのような栄養素が含まれているのでしょうか。

松田さん「ダイコンの葉は食べられます。ダイコンの葉には、『ベータカロテン』『カルシウム』『鉄』『ビタミンE』『ビタミンK』という栄養素が入っています」

Q.ダイコンの葉のお勧めの調理法について、教えてください。どのように調理するとおいしく、効率よく栄養を摂取できるのでしょうか。

松田さん「『ベータカロテン』『ビタミンE』『ビタミンK』は、油で調理すると体に吸収されやすいので、炒め物がお勧めです。『カルシウム』は、ビタミンDと一緒に取ると吸収率がさらに高まるので、シラスやキノコ類を使っていただくとよいですね。

例えば、油で炒めた葉にシラスを加えてふりかけにしたり、葉とキノコ類を一緒に炒めたりする方法があります。ダイコンをそのまま揚げたり、天ぷらにしたりする人もいるようです。また、炒めなくてもごま油を加えたあえ物にすれば、吸収が良くなりますよ」

＊ ＊ ＊

ダイコンの葉には、根にはない栄養素が含まれていることが分かりました。根と葉の栄養素を無駄なく取り、冬の健康維持に役立ててみてはいかがでしょうか。