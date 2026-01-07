「にじさんじ ウエハース2」の全カードデザイン公開！ 剣持刀也さんやリゼ・ヘルエスタさんもイブラヒムさんや社築さんのカードもお披露目
【にじさんじ ウエハース2】 2月 発売予定 価格：220円
(C)ANYCOLOR, Inc.
バンダイは、2月に発売を予定している食玩「にじさんじ ウエハース2」のカードデザインを公開した。
本商品はANYCOLORのVTuberグループ「にじさんじ」に所属するライバーをデザインしたカード入りウエハース。2025年12月に第1弾が発売され、これに続く形で第2弾が2月に発売となる。
それぞれココアブラウンのコンシェルジュ衣装を身にまとった姿が採用されており、剣持刀也さんやリゼ・ヘルエスタさん、イブラヒムさんや社築さんなど30名のカードがラインナップ。カードの裏面にはライバーのメッセージも掲載されている。今回は発売に先駆けて全カードのデザインが公開された。
「にじさんじ ウエハース2」- バンダイ キャンディ【公式】 2026年1月7日
全種類のカードデザインを初公開！
2026年2月に全国のお菓子売り場で発売予定です。
特設サイト
