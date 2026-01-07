首相官邸の公式Xアカウントが2026年1月6日、偽の投資動画をめぐる注意喚起を行った。

首相官邸公式Xは、「木原内閣官房長官の会見映像とみられる映像を悪用し、存在しないプロジェクトへの投資を呼び掛ける偽動画が確認されています」と報告。

「偽動画により誘導されるサイトにアクセスすると、投資詐欺や個人情報を盗まれる等の被害にあうおそれがあります。くれぐれも御注意ください」と呼びかけた。

「災害・危機管理情報」を伝えるアカウントでも、同様の注意喚起を行っている。

警察庁の公式アカウントも同日、「木原官房長官の映像を悪用して、投資を勧誘する詐欺動画が確認されています」として、YouTubeに投稿された実際の動画のスクリーンショットを添えた。

木原氏の顔写真が大きく使われたもので、タイトルは「010410」。動画は「限定公開」となっているが、視聴回数は1月4日時点で「29443回」だ。チャンネル名にはモザイク処理が施されている。

「URLをクリックしない！ 個人情報を登録しない！」

警察庁はこの動画をめぐり、「『政府、金融機関、日銀の監督の下で誕生した安全性の高いプロジェクト』などとかたってAI投資に誘導する手口です」と説明。

「URLをクリックしない！ 個人情報を登録しない！」としている。

木原氏本人も警察庁による投稿を引用し、「皆さん、気をつけてください」と呼びかけた。

立憲民主党の泉健太前代表（衆院議員）も、「首相官邸からのこの種の注意喚起は、極めて異例ですが、国民が詐欺にだまされることはあってはダメ。皆様、ご注意を！」としている。

投稿を見た人からは、「この前の首相官邸ホームページの偽サイトもそうだけど、官房長官の記者会見を改変した悪質サイトへの誘導なんて国家に対するテロ行為でしょう。『ご注意下さい』じゃなくて全力で摘発しないと。災害時に大変なことになりますよ」「いい加減この手のフェイクを規制するように大型プラットフォーマーに要請してくれませんかね！！」など、厳格な対応を求める声が上がっている。