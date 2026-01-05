ジェットブルー航空は、初の空港ラウンジ「ブルーハウス」をニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港にオープンした。

ターミナル5の中心部に位置し、2階建てで広さは9,000平方フィート。アールデコデザインや厳選された地元の芸術作品、ジェットブルー航空の歴史に対する遊び心のあるオマージュを散りばめたニューヨークのアパートメントスタイルの美学を取り入れた。

Union Square Eventsが手がけた軽食、Joe CoffeeやThe Greats of Craft、Please Don’t Tellなどの地元ブランドのドリンクを提供する。

あらゆるタイプの旅行者のために設計した、開放的で社交的なエリアと居心地の良い静かな空間を設け、高速Wi-Fiと電源を完備した。ジェットブルーブランドのカードゲーム、チェス、チェッカー、子供向けのおもちゃを取り揃えたゲームルームも設ける。

モザイク4と対象クレジットカード会員、大西洋横断路線の「Mint」利用者は無料で利用できる。その他の同行者は39米ドルで利用できるほか、2月からはその他の人も有料利用もできるようにする。