メイク初心者さん必見！失敗しがちなNGアイライン3選＆改善マニュアル

こんにちは！メイクアップアーティストの園佳子（そのよしこ）です。アイラインって難しいですよね。特にメイク初心者さんは失敗しやすい部分です。今回は失敗しがちなNGアイラインと改善テクをご紹介します。

．撻鵐轡襯▲ぅ薀ぅ鵑派舛と目尻がもたつく

メイク初心者さんが採り入れやすいのがペンシルタイプのアイラインですが、先の細いペンシルタイプでも目尻のラインがもたついてシャープに決まりにくいです。

ペンシルタイプのアイラインの場合、描いてすぐにブラシや綿棒で馴染ませ、目尻のラインをこすりながら伸ばしていくとツンと尖った目尻のラインに整えやすいです。

この方法だと目尻だけでなく目のキワ全体も馴染ませながらガタつきや埋めきれていない箇所も埋めやすくなります。

使用したアイライナーはCANMAKEのクリーミータッチライナー、使用したブラシは資生堂のKATANA FUDE アイライニングブラシです。

▲螢ッドアイラインで線がガタつく

メイク初心者さんがやりがちなリキッドアイラインのNGな描き方は、一気にラインを描こうとしてラインが太くなり過ぎたり、ガタついて目が歪んで見えてしまう描き方です。

リキッドアイライナーは簡単にボカすことができないので、しっかり決めて描けないといけません。

リキッドアイラインは線を描くというよりも小刻みに筆を動かして点を繋げていくようにすると、まつ毛とまつ毛の隙間なども埋めながらラインをいれることができます。

目尻のラインも少しずつ描いて延長していくイメージで伸ばして描くと線が途切れたりしにくくなります。

使用したアイライナーはB.A カラーズ アイライナー リキッドです。

アイラインが目のキワから浮いている

まぶたの皮膚はとても柔らかく、目を閉じた時に皮膚が目のキワに覆い被さってしまいます。

特にメイク初心者さんはラインを入れる方の目を閉じる力が強くなりがちなのでまぶたが内側に入りやすく、そのままアイラインを描くと目のキワにラインが届かず目を開けた時にアイラインが目のキワから浮いて見えてしまいます。

目を閉じる時に力が入りやすく、目のキワが埋めにくい場合は、、まぶたを指で少し引き上げながらまつ毛の隙間から埋めていくようにアイラインを描いていくと◎

そうすることでアイラインが浮いて見えず、ラインを太く描かなくても目元を引き締めることができます。

使用したアイライナーは、エテュセのラスティングリキッドライナーです。

いかがでしたか？アイラインはより印象的な目元にしたい時にとても便利なアイテムですが、メイク初心者さんには少しハードルが高いアイテムだと思います。

こちらの3つのやりがちなNGアイラインを避けるためにコツを掴み、より理想的な目元を作れるアイラインが描けるようにステップアップしていきましょう。