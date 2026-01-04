トヨタ新型「プリウス“クーペ”」!?

世界初の量産ハイブリッド車として1997年に登場し、ハイブリッド車の普及に大きく貢献した「プリウス」。現在販売中の5代目モデルは、プリウスとしての新たな価値を創造するためにスポーツカーのようなアグレッシブなスタイルとなったことでも話題を集めました。

そんな現行プリウスをよりスポーティなスタイルに進化させたのは、インスタグラムやYouTubeで3Dコンセプトアーティストとして活動している「zephyr_designz」氏です。

【画像】超カッコいい！ トヨタ新型「プリウス“クーペ”CG」画像で見る（50枚）

氏は以前から現行プリウスをベースとしたカスタム3Dコンセプトモデルを複数発表していましたが、今回はV3ワイドボディキットを装着したものをベースに大胆にもロードスター化。

プリウスの基本的なスタイルはそのままに大きくワイド化された前後フェンダーやスポーティなダクトを備えたフロントバンパー、そしてマクラーレン「765LT」からインスピレーションを受けたとされるベントフードなどを備えてスポーツカーのようなフォルムを実現しています。

そしてリアには特徴的なダックテール風のリアスポイラーと、ポルシェ「911スピードスター」からインスピレーションを得たカスタムリアディフューザーを装着し、マフラーはセンター2本出しに一新。

ボディは大胆にも2ドア化をした上でルーフを取り去り、オープンエアモータリングが楽しめるロードスターとなっているのが大きな特徴です。

プリウスはフロントエンジン、フロントドライブレイアウトではありますが、後席部分は取り払われてランボルギーニのようなスタイルに一新されており、リアにはフードの切り欠きも見て取れることから後席部分は広い荷室スペースとなっているのかもしれません。

また極限まで低くセットアップされた車高を持つ足元には、HRE522ホイールとアドバン ネオバAD08Rが組み合わされているとされており、スポーティな走りを楽しむこともできそうな雰囲気となっています。

一方、オープンモデルとなったことで目に入りやすくなったインテリアは、基本的にノーマルのプリウスのスタイルをほぼそのまま残していますが、スポーティな形状のフロントシートやバイザーレスの近代的なメーターなどはオープンモデルとなっても違和感なく収まっています。

さすがに2ドア化やロードスター化は3Dモデルならではのコンセプトではありますが、ベースとなったワイドボディキットは将来的に同様のものを実際に制作する予定とのことなので、続報を期待したいところですね。