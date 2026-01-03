この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が収益化の遅れを指摘!『AI市場の鍵は〇〇です。データから見る2026年前半の株価予想』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

実業家のマイキー佐野氏が自身のYouTubeチャンネルで『AI市場の鍵は〇〇です。データから見る2026年前半の株価予想【マイキー佐野 経済学】』と題した動画を公開し、2025年に活況を呈したAI業界が2026年前半に調整局面を迎える可能性を示唆した。



佐野氏が最初に注目したのは、大手ソフトウェア企業の財務状況である。同社の株価は9月以降約3,000億ドル下落し、企業のデフォルトリスクを示すCDSが急騰している。佐野氏によれば、この企業は大手の中で最も負債が多く、その規模は1,000億ドル超に達するという。投資家が下落に賭ける動きが顕著であり、市場の懸念は極めて深刻だ。



問題は単独企業にとどまらない。佐野氏はAI業界全体が直面するインフラ課題を列挙した。データセンター建設の遅延は深刻で、一部施設の完成予定は2027年から2028年へ延期されている。CoreWeaveやDigital Realty Trustといった関連企業でも同様の遅延が報じられており、収益化の道筋が後ろ倒しになる構図が鮮明になっている。



電力供給も大きな障壁である。佐野氏は中国と米国で電力開発速度に差があることを指摘し、西部地域では水資源の制約も加わって状況は一層複雑だと説明した。電力会社自体は供給を続けるが、AI企業の収益が実際に上がるかは別問題だという視点を提示している。



こうした不確実性を背景に、金融業界の姿勢も変化している。Bank of AmericaやMorgan Stanleyは2026年にAI業界に対して悲観的な見解を示し、顧客に「AI株よりも人気のないセクターを購入する」よう助言を開始したという。実際、ヘルスケア、工業、一般消費財といったセクターが投資リスト上位に入っており、資金の流れが変わりつつある兆しがある。



佐野氏はさらに、AI企業への資金調達難が収益化を遅らせるリスクを指摘した。大規模な投資計画が存在するものの、懸念の拡大により投資家が資金を引き締めれば、計画全体が崩れる可能性があるという。関連する買収案件やインフラ整備計画にも波及し、AI業界全体の成長シナリオが揺らぐ構図を描いた。



佐野氏は動画の締めくくりで、2026年初頭の1～2か月間はAIセクターへの懸念が継続すると予想した。AI技術への期待と現実との乖離が、投資判断における重要な論点となる。