乾燥で髪のパサつきが加速…！保湿力抜群の【ヘアケア】アイテム特集♡

乾燥でパサつきが加速する寒い季節は、頭皮も髪もいたわりたい。そこで今回は、しゃれガールの「ご自愛ヘアケアアイテム」を厳選してご紹介。メロウなコは、セルフラブが得意ってウワサ。今こそやさしい成分のアイテムで保湿力を高めよう♡

Item THREEのシャンプー＆トリートメント 使うたびに心が浄化される香り アミノ酸系洗浄成分で頭皮と髪にやさしいシャントリ。ヘアケアシリーズのハーバルシトラスを基調にした香りに癒されて。 〈左〉エッセンシャルセンツ ピュリファイング シャンプー 300mL 4,180円、〈右〉同 スムーストリートメント 190g 4,400円／ともにTHREE

Item MINDFULNESS BREAKFASTのメディテーションオイル アウトバスケアにもスタイリングにも 北海道で生まれたオイルは、天然成分100％でヘアはもちろん全身にも使えるんだとか。翌日の朝が楽しみになるようなていねいな暮らしを叶えてくれる。 メディテーションオイル 100mL 5,500円／MINDFULNESS BREAKFAST