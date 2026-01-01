乾燥で髪のパサつきが加速…！保湿力抜群の【ヘアケア】アイテム特集♡
乾燥でパサつきが加速する寒い季節は、頭皮も髪もいたわりたい。そこで今回は、しゃれガールの「ご自愛ヘアケアアイテム」を厳選してご紹介。メロウなコは、セルフラブが得意ってウワサ。今こそやさしい成分のアイテムで保湿力を高めよう♡
Item THREEのシャンプー＆トリートメント
使うたびに心が浄化される香り
アミノ酸系洗浄成分で頭皮と髪にやさしいシャントリ。ヘアケアシリーズのハーバルシトラスを基調にした香りに癒されて。
Item MINDFULNESS BREAKFASTのメディテーションオイル
アウトバスケアにもスタイリングにも
北海道で生まれたオイルは、天然成分100％でヘアはもちろん全身にも使えるんだとか。翌日の朝が楽しみになるようなていねいな暮らしを叶えてくれる。
Item Ethiqueの固形シャントリ
ステナブルビューティブランド
水を使わず固形化することでプラスチックを排除し、環境にやさしいつくりに。使って小さくなったら、トラベルにも大活躍。
撮影／林真奈 文／天井玖瑠海、杉山春花、大熊芹奈