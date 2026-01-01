乾燥で髪のパサつきが加速…！保湿力抜群の【ヘアケア】アイテム特集♡

乾燥でパサつきが加速する寒い季節は、頭皮も髪もいたわりたい。そこで今回は、しゃれガールの「ご自愛ヘアケアアイテム」を厳選してご紹介。メロウなコは、セルフラブが得意ってウワサ。今こそやさしい成分のアイテムで保湿力を高めよう♡

Item THREEのシャンプー＆トリートメント

使うたびに心が浄化される香り

アミノ酸系洗浄成分で頭皮と髪にやさしいシャントリ。ヘアケアシリーズのハーバルシトラスを基調にした香りに癒されて。

〈左〉エッセンシャルセンツ ピュリファイング シャンプー 300mL 4,180円、〈右〉同 スムーストリートメント 190g 4,400円／ともにTHREE

Item MINDFULNESS BREAKFASTのメディテーションオイル

アウトバスケアにもスタイリングにも

北海道で生まれたオイルは、天然成分100％でヘアはもちろん全身にも使えるんだとか。翌日の朝が楽しみになるようなていねいな暮らしを叶えてくれる。

メディテーションオイル 100mL 5,500円／MINDFULNESS BREAKFAST

Item Ethiqueの固形シャントリ

ステナブルビューティブランド

水を使わず固形化することでプラスチックを排除し、環境にやさしいつくりに。使って小さくなったら、トラベルにも大活躍。

〈右〉エティーク シャンプー バー セントクレメンツ 110g 2,178円、〈左〉コンディショナー バー ザ ガーディアン 60g 2,310円／ともにピー・エス・インターナショナル

撮影／林真奈 文／天井玖瑠海、杉山春花、大熊芹奈