ËÜ¶¿ÁÕÂ¿¡¢°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤òÊó¹ð¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÜ¶¿ÁÕÂ¿¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¸ø¼°X¤¬1Æü¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È¤Ï¥Ç¥³½Ð¤·¡ª¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëËÜ¶¿ÁÕÂ¿
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¡¡¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡×¤Ë°¸¤Æ¡¢¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ª¡¢¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡Öº£¸å¤È¤â¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡ËÜ¶¿¤Ï¡¢1990Ç¯11·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£O·¿¡£ÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤«¤é¤Î¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢2002Ç¯¡¢±Ç²è¡Ø¥ê¥¿¡¼¥Ê¡¼¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£05Ç¯¡¢±Ç²è¡ØHINOKIO¡Ù¤Ç½é¼ç±é¤ò¾þ¤ë¡£°Ê¹ß¡¢±Ç²è¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¡Ê06Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡ØNANA2¡Ù¡Ê06Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡Ù¡Ê20Ç¯¡Ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¡Ê21Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø±³¶ô¤¤¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡Ê24Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥Ö¥Û¤Î¾åÌî¤µ¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
