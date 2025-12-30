今回は、嫁を家政婦扱いする義母の心ない言動を見て、思わぬ人物が反撃してくれたエピソードを紹介します。

「ウチの嫁って働き者なのよ〜」

「義母が足を骨折し入院後、無事退院。そこで私が、しばらく義実家で家事をすることになりましたが、義母は回復した後も私を毎日のように家に呼び、家政婦代わりにするんです……。

この前も、義実家に呼ばれ行きましたが、義母の妹が来ていたんです。しかし義母は私に『洗濯もしてほしいし、掃除もしてほしい』と家事をあれこれやらせようとし、『妹には何も言わないなのに、なぜ私だけ？』と思ってしまいました。

さらに義母は義母の妹に『ウチの嫁って働き者なのよ〜』『介護士の嫁でよかったわ』『これで老後も安心ね』と謎の発言。

そこで義母の妹が『お嫁さんは忙しいんだから、自分でできることは自分でしなさいよ』『足は良くなったのに、お嫁さんに甘えすぎでしょ！』と、義母に反撃してくれました」（体験者：30代女性・介護士／回答時期：2024年4月）

▽ これで、義母がお嫁さんにわがままを言わなくなるといいですね。まぁこの義母はかなり厄介な人ではあるようですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。