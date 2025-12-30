この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

教育業界の大手企業を1年7ヶ月で早期退職したヨシオカさん（仮名）が、YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」の動画に出演。「教育格差を是正したい」という純粋な思いを抱いて入社したものの、理想とはかけ離れた厳しい現実に直面した経験を赤裸々に語った。



ヨシオカ氏は、学生時代から抱いていた「親の収入に関係なく、みんなが塾や予備校に行けるようになればいいな」という思いを実現するため、教育格差の是正に力を入れている企業へ入社を決意。就職活動も順調に進み、第一志望の会社から内定を得て「良かったなという気持ちで入社しました」と当時を振り返る。



しかし、入社初日からその理想は打ち砕かれることになる。入社式後、新入社員はそのままバスで山奥の研修施設へ連れて行かれ、約2週間の合宿研修がスタート。「朝6時からのランニング研修」や「大声研修」、さらには電話のコール音が鳴る前に受話器を取る「電話の早取り研修」など、体育会系の厳しい研修が行われたという。



配属後も、個人と支店全体に課せられた厳しいノルマに追われる日々が続いた。支店のノルマが未達の場合は「全員強制残業」となり、深夜まで追加の電話営業などを行うこともあったと明かす。だが、ヨシオカ氏が最もつらいと感じたのは、こうした労働環境以上に「子どもたちをお金としてしか見られないこと」だった。「この子（の家庭）は売上になる、ならない」という考え方になってしまう自分に申し訳なさを感じ、退職を決意したと語った。



