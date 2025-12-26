ジェフ10番がJ２クラブに完全移籍「ワクワクするサッカー」に意欲満々。新監督とは藤枝時代に共闘
来季はJ２で戦う横浜FCは12月26日、ジェフユナイテッド千葉より横山暁之の完全移籍での加入を発表した。
北陸大を卒業後の2020年に藤枝MYFCでプロキャリアをスタートさせた横山。24年に千葉に新天地を求め、２年目の2025シーズンは10番を託され、30試合・３得点を記録。千葉のJ１昇格に貢献した。
横浜FCの公式サイトを通じて、28歳MFは「どんな状況でも全力を尽くし、創造性を持ってプレーし、見守ってくれる方々がワクワクするサッカーを届けて戦えます。よろしくお願いします！」とコメントした。
横浜FCを新たに率いる須藤大輔新監督は、かつて藤枝でも指揮を執り、当時に横山も指導。今度は横浜FCで両者は再び、共闘することになった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
